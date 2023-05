Zéro contact avec le PSG, Mourinho détruit la rumeur

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Son comportement et les informations des médias tendent à montrer que José Mourinho vit ses dernières heures à la Roma. Son arrivée au PSG semble de plus en plus proche. Toutefois, le Portugais a voulu calmer les rumeurs avant la finale de Ligue Europa.

Tous les chemins mènent à Rome mais celui de José Mourinho semble de plus en plus mener vers Paris. Le technicien portugais est la cible prioritaire du PSG pour l'été prochain, dans la perspective d'un remplacement de Christophe Galtier. Les médias italiens, français et européens se rejoignent sur ce point. Le « Special One » lui-même montre des signes laissant augurer d'un départ proche. Ses déclarations et son langage corporel vont dans ce sens. Le week-end dernier, il a pris un carton jaune synonyme de suspension pour le dernier match de Serie A. Beaucoup y ont vu un moyen d'esquiver les adieux avec son public.

Mourinho dément tout contact, la C3 passe avant

Une atmosphère de fin de règne qui tombe mal alors que la Roma prépare sa finale de Ligue Europa contre Séville mercredi soir. Un trophée européen important qui qualifierait les Giallorossi pour la prochaine Ligue des champions. Mourinho en est conscient, tenant à faire passer un message en conférence de presse à Budapest. Il a indiqué n'avoir encore eu aucun contact avec un autre club au mercato, PSG compris. Mais, le parallèle fait avec 2010 et la finale de Ligue des champions de l'Inter interpelle.

José Mourinho: “I haven’t spoken with any other club as things stand. There are no negotiations”. 🔴🇵🇹 #UEL



“I told the truth [on future] to my team — but it’s something that stays between me and the team. They know what I will do”. pic.twitter.com/q6xa0zZxFk — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 30, 2023

« La situation de Mendilibar est beaucoup plus compliquée que la mienne. J'ai parlé avec mes deux capitaines et ils ont fait une demande à laquelle j'ai répondu objectivement. Ils savent exactement ce que je pense. Je suis dans la situation où j'étais avec l'Inter (2010). Je n'avais encore rien signé avec le Real Madrid. Je n'ai aucun contact avec d'autres clubs. L'important, c'est demain et demain nous allons être nous-mêmes », a t-il indiqué. Un démenti fragile puisque comme il l'a rappelé, en 2010, il avait fini par signer au Real dans la foulée du sacre intériste. Déclaration véridique ou volonté de protéger ses joueurs avant le rendez-vous de mercredi, l'avenir donnera vite la réponse au PSG.