Zaïre-Emery intransférable, le PSG ne rigole pas

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG doit gérer pas mal de choses en ce début d'été. Bien évidemment son parcours en Coupe du monde des clubs mais également son mercato.

Afin de continuer à gagner tous les trophées les plus prestigieux, le Paris Saint-Germain compte bien se montrer actif cet été lors du marché des transferts. Luis Enrique souhaite cibler les profils qui viendront renforcer son équipe quand d'autres joueurs seront invités à se trouver un nouveau club. Aussi, le PSG devra gérer les assauts sur certains éléments jugés intransférables. Malgré un temps de jeu en baisse, Warren Zaïre-Emery ne partira nulle part cet été. C'est du moins ce que pense Pierre Ménès.

Zaïre-Emery en danger ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Warren Zaire-Emery (@wzairemery6)

Lors d'une apparition sur sa chaine YouTube, le consultant a en effet indiqué concernant le jeune international français du PSG : « Aller ailleurs, je ne pense pas du tout que ce soit dans les objectifs du PSG et du joueur. Paris a quand même besoin de joueurs formés au club dans ses listes pour l'inscription en Ligue des champions. C'est vrai qu'il est en difficulté et qu'il a été blessé. C'est vrai aussi que le style de jeu, beaucoup plus technique que physique, lui convient moins. Il est très jeune, il ne faut pas oublier ça. C'est à lui de s'accrocher. Je pense qu'il ne peut que progresser en étant au contact de Joao Neves, Vitinha et Ruiz. Il faut qu'il s'inspire d'eux pour continuer à gratter du temps de jeu. Au début de saison, on va certainement faire appel à lui. On va lui donner sa chance et ce sera à lui de la saisir ». Surtout que Warren Zaïre-Emery aura sans doute dans un coin de sa tête l'idée de disputer la prochaine Coupe du monde 2026 sous les couleurs de l'équipe de France. Didier Deschamps sera attentif à son temps de jeu la saison prochaine avec les champions d'Europe.