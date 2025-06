Zaïre-Emery en panne, le PSG a une explication

Le Paris Saint-Germain devra s’imposer lors de la troisième journée de la Coupe du monde des clubs face à Seattle. Après la défaite contre Botafogo, Warren Zaïre-Emery est passé au micro pour faire le point sur sa saison.

Son nom est évoqué du côté d’Arsenal, mais Warren Zaïre-Emery semble vouloir rester du côté du Paris Saint-Germain. Le joueur de 19 ans avait prolongé en avril son bail jusqu’en 2029 du côté de la capitale française. Titulaire contre Botafogo, le titi parisien a disputé 56 minutes sur cette rencontre. Après la défaite 1-0, l’international français (sept sélections) a fait le point sur sa saison qu’il juge plus compliquée, mais avec des explications.

🚨 Arsenal have made an enquiry regarding the availability of Warren Zaire-Emery (19) this summer, TBR Football understands. At this point, it’s understood that PSG have NO interest in allowing the player to leave. [@GraemeBailey] pic.twitter.com/Fgb1u39maV