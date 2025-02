Zaïre-Emery au Real, le PSG met fin au délire

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

A seulement 18 ans, Warren Zaïre-Emery attise les convoitises des plus grands clubs européens. Après Liverpool, c’est le Real Madrid qui s’est renseigné sur la pépite du PSG.

Il y a quelques jours, la presse anglaise révélait que Liverpool faisait partie des clubs intéressés par Warren Zaïre-Emery. A seulement 18 ans, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain et de l’Equipe de France (6 sélections) est décidément très courtisé puisque c’est à présent le Real Madrid qui est évoqué comme un sérieux prétendant du natif de Montreuil. Le site spécialisé Real Madrid Confidencial indique que le club merengue a récemment sondé le PSG sur la disponibilité du milieu de terrain, sans pour autant soumettre de proposition, ni au club parisien, ni au joueur. La discussion a tourné court selon le média pro-Real puisque le Paris Saint-Germain a fait savoir que Warren Zaïre-Emery était tout simplement intransférable.

Zaïre-Emery à Liverpool, le PSG reçoit une colossale offre https://t.co/5kHHUzp95L — Foot01.com (@Foot01_com) February 15, 2025

Déjà considéré comme un joueur indiscutable dans le dispositif de Luis Enrique aux côtés de Vitinha et Joao Neves, le milieu de terrain formé au Paris SG a traversé une période moins faste en fin de saison dernière et en début de saison 2024-2025. Mais depuis quelques temps, avant de se blesser en Ligue des Champions, Warren Zaïre-Emery est remonté en puissance, ce dont personne ne doutait au sein du club francilien. Il n’est donc pas envisageable pour l’actuel leader de la Ligue 1 de s’en séparer, d’autant plus que « WZE » a récemment prolongé son contrat jusqu’en 2029. Le joueur n’a d’ailleurs jamais exprimé d’envie de partir. Au contraire, il souhaite rester le plus longtemps possible dans le club de son coeur. Le Real, qui souhaite renforcer son milieu de terrain avec des joueurs à fort volume de jeu lors du prochain mercato, va donc devoir se pencher sur d’autres profils et définitivement oublier Warren Zaïre-Emery.