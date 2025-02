Zaïre-Emery à Liverpool, le PSG reçoit une colossale offre

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Si le PSG voudra se montrer actif dans le sens des arrivées l'été prochain au mercato, quelques sacrifices ne sont pas à exclure. En tout cas, nombreux sont les joueurs franciliens à être courtisés en Europe.

Le PSG veut continuer de construire une équipe jeune et tournée vers l'avenir, tout en ayant de grands objectifs. Luis Enrique réussit pour le moment son pari même si le chemin s'annonce encore long avant d'être la meilleure équipe d'Europe et ainsi rafler la Ligue des champions. L'été prochain sur le marché des transferts, le PSG aura encore des cibles de qualité. Parmi elles, on peut citer Maghnes Akliouche (AS Monaco) ou encore Ibrahima Konaté (Liverpool). Des arrivées qui, si elles se faisaient, entraineraient aussi des départs. Et Liverpool a des vues sur un joueur parisien en particulier : Warren Zaïre-Emery.

Zaïre-Emery, un avenir loin du PSG ?

Selon les informations de Sam McGuire d'Anfield Watch, les Reds veulent en effet tout faire pour s'attacher les services du jeune milieu de terrain du Paris Saint-Germain l'été prochain. Arne Slot est un grand fan de son profil et souhaite en faire l'un des joueurs majeurs de son équipe. Problème, WZE a récemment prolongé son contrat avec le club de la capitale jusqu'en juin 2029. Estimé à quelque 65 millions d'euros, il serait lâché pour beaucoup plus par les champions de France, qui ne veulent pas se séparer de lui.

Liverpool devra donc être particulièrement persuasif pour changer la donne. Warren Zaïre-Emery est de son côté très heureux au PSG et a la confiance de Luis Enrique. A 18 ans, son développement suit le bon chemin malgré quelques trous d'air au plus haut niveau. Le média rajoute que la Premier League pourrait le séduire en cas de projet idoine pour lui. Mais on en est encore très loin.