Zabarnyi - Safonov, l’Ukraine surveille le PSG

L'arrivée de l'Ukrainien Illya Zabarnyi au Paris Saint-Germain maintenant confirmée, Luis Enrique risque de rencontrer un problème d'envergure. La présence du Russe Matvey Safonov dans l'effectif risque de perturber un collectif fort, alors que l'Ukraine restera attentive.

Depuis plusieurs semaines, la volonté du Paris Saint-Germain de recruter Illya Zabarnyi était un secret de polichinelle. Ce mardi 12 août, après de longues négociations avec Bournemouth, le défenseur central ukrainien a officiellement fait son arrivée dans la capitale parisienne. Pas qualifié pour disputer la Supercoupe d'Europe, il sera toutefois bien de la partie dès la reprise du championnat de France de Ligue 1, dimanche 17 août à La Beaujoire de Nantes. Mais ce qui interroge le plus avec son arrivée est indéniablement la cohabitation à venir avec le Russe Matvey Safonov, à l'heure où l'invasion de l'Ukraine par la Russie continue de faire rage.

Zabarnyi - Safonov, une cohabitation impossible ?

Pour Illya Zabarnyi, l'arrivée au Paris Saint-Germain ne pourra pas se faire sans une présentation au groupe. Un effectif qui comporte un joueur russe, alors que leurs deux pays respectifs sont toujours en pleine guerre. L'Ukrainien est d'ailleurs formellement engagé pour son pays, pour lequel il a donné beaucoup d'argent afin d'aider ceux qui partaient à la guerre, comme il l'avait indiqué au Times à la fin 2023. Pour Andrew Todos, journaliste anglo-ukrainien, la situation géopolitique risque d'être ingérable sur la durée au sein de l'effectif parisien. « S’il y avait une photo entre eux ou si on les voit en train de parler ensemble à l’entraînement, je pense qu’il y aura vraiment des gens en colère en Ukraine », a-t-il déclaré à RMC Sport.

Une cohabitation qui pourrait donc perturber le collectif parisien. Un collectif qui avait été remarqué la saison dernière pour sa force et sa cohésion. Pour l'heure, aucune prise de position publique à l'égard de sa relation avec Safonov n'est prévue pour Zabarnyi mais l'Ukraine reste très attentive. Reste que leurs faits et gestes feront l'objet d'une attention particulière, eu égard du contexte.