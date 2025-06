Zabarnyi au PSG, Bournemouth accepte l'offre

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le dossier Ilya Zabarnyi va s'accélérer, puisque, après des semaines de négociations, le Paris Saint-Germain et Bournemouth se sont enfin entendus sur le prix du défenseur ukrainien.

Les dirigeants de Bournemouth sont durs en affaires, mais le PSG savait que pour s'offrir Ilya Zabarnyi, il fallait être patient. Le club de Premier League, neuvième cette saison, connaît l'importance du défenseur, et il fallait donc que les champions d'Europe mettent le paquet financièrement pour rafler la mise. Mais, comme dans le dossier Khvicha Kvaratskhelia, Luis Campos a finalement obtenu gain de cause, mais si le conseiller sportif du Paris Saint-Germain a été obligé de revoir à la hausse son offre initiale qui était légèrement supérieure à 50 millions d'euros. Le PSG a donc monté le curseur près des 70ME exigés par Bournemouth, et ce samedi, Mick Brown, ancien patron de la cellule recrutement de Manchester United, confirme que l'affaire est bouclée entre les deux clubs au sujet de Zabarnyi.

Le PSG va renforcer sa défense avec Ilya Zabarnyi

S'exprimant sur le site Football Insider, Mick Brown regrette que le défenseur ukrainien quitte Bournemouth mais constate que le Paris Saint-Germain avait la totalité des atouts pour réussir à faire signer Ilya Zabarnyi. « C’est vraiment dommage pour BournemouthIls ont fait une excellente saison, et maintenant des clubs arrivent et sélectionnent soigneusement les meilleurs joueurs. Ce n'est pas une surprise, cela arrive tout le temps, mais ils ont déjà perdu Huijsen, il semble qu'ils vont perdre Kerkez, et maintenant Zabarnyi va partir aussi. Il veut rejoindre le PSG et il l'a clairement fait savoir. Cela rend très difficile pour Bournemouth de continuer à refuser des offres, car ils ne veulent pas d'un joueur malheureux au club parce qu'ils l'ont empêché de partir. Le PSG a négocié sur le prix final, mais Bournemouth va accepter cette offre », concède Mick Brown.

Du côté du Paris Saint-Germain, on aurait aimé qu'Ilya Zabarnyi puisse rejoindre l'effectif de Luis Enrique lors du Mondial des clubs aux Etats-Unis, mais le défenseur ukrainien, qui est actuellement dans son pays, ne sera pas là pour le match de dimanche contre l'Inter Miami. A voir si le transfert de Zabarnyi peut être totalement bouclé avant un éventuel quart de finale, le 5 juillet prochain. Mais pour l'entraîneur espagnol du PSG, la signature du défenseur international ukrainien est une première bonne nouvelle.