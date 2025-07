Zabarnyi au PSG, balle de match pour Paris ‍!

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le PSG ne désespère pas et compte toujours recruter Illya Zabarnyi, priorité du club parisien en défense centrale, malgré les exigences XXL de Bournemouth et l’intérêt de plus en plus fort de Tottenham.

Le feuilleton commence à durer, un peu trop même aux yeux du Paris Saint-Germain. Le club de la capitale a identifié Illya Zabarnyi comme sa priorité pour renforcer sa défense centrale. L’international ukrainien a le profil idéal pour intégrer l’équipe de Luis Enrique, mais le dossier peine à se débloquer. En cause, les exigences financières colossales de Bournemouth, qui réclame 70 millions d’euros pour son talentueux défenseur central de 22 ans. Comme si le dossier n’était pas déjà suffisamment compliqué, Tottenham est entré dans la danse, faisant clairement comprendre aux Cherries qu’ils étaient prêts à s’aligner sur le prix demandé.

PSG : Tottenham va au-delà des 70 ME pour Zabarnyi https://t.co/d30h4WBF7F — Foot01.com (@Foot01_com) July 20, 2025

Illya Zabarnyi fait toujours du PSG sa priorité, mais le champion d’Europe en titre va devoir s’activer pour ne pas se faire doubler sur le buzzer. Tout pourrait se jouer cette semaine selon le compte @PSGReporter. « Le PSG prévoit de reprendre les négociations pour Zabarnyi en début de semaine prochaine. En interne on pense qu’un accord pourrait être conclu cette semaine. Bournemouth qui recherche activement un remplaçant se montrent un peu plus ouvert » estime le compte X spécialisé.

Zabarnyi au PSG, les prochains jours seront décisifs

La semaine à venir s’annonce donc décisive pour le Paris Saint-Germain. Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi vont devoir faire un choix capital : s’aligner sur les 70 millions d’euros demandés par Bournemouth ou définitivement renoncer à la venue de l’international ukrainien et se tourner vers d’autres pistes, potentiellement moins onéreuses. Quoi qu’il en soit, les jours à venir promettent d’être intenses et décisifs pour le PSG dans ce dossier et nul doute que Luis Enrique serait très frustré de voir le club Bleu et Rouge passer à côté de Zabarnyi pour 10 millions d’euros de différence entre l’offre du PSG et le prix réclamé par Bournemouth.