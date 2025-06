Zabarnyi arrive au PSG, Bournemouth trouve son remplaçant

Dans : PSG.

Le PSG a fait de l'Ukrainien Illya Zabarnyi sa grande priorité au poste de défenseur central. Bournemouth est dur en affaires même si le dossier pourrait se débloquer rapidement.

Le Paris Saint-Germain aimerait s'attacher les services d'Illya Zabarnyi dans les prochaines heures afin de pouvoir l'inscrire à la Coupe du monde des clubs. Le défenseur ukrainien veut plus que jamais rejoindre la formation de Luis Enrique. Problème, Bournemouth veut le prix fort pour le laisser partir. La formation de Premier League voulait un chèque de 70 millions d'euros mais pourrait lâcher Zabarnyi pour un montant de 62 millions d'euros. Un accord serait même tout proche avec le Paris Saint-Germain. Surtout que les Cherries auraient fini par trouver le remplaçant du défenseur central.

Le PSG touche au but pour Zabarnyi, merci le LOSC

Selon les dernières informations de L'Equipe, Bournemouth veut en effet s'attacher les services de Bafodé Diakité. Les discussions ont apparemment démarré entre les pensionnaires de Premier League et le LOSC. Une offre sera même faite incessamment sous peu. Diakité est encore sous contrat avec les Dogues jusqu'en juin 2028 et est estimé à près de 30 millions d'euros. Bournemouth a largement l'argent pour pouvoir s'aligner sur le prix du défenseur français même si Lille pourrait faire grimper les enchères. En cas d'accord entre toutes les parties pour Diakité, alors Bournemouth permettra à Zabarnyi de s'engager du côté du Paris Saint-Germain. Bafodé Diakité avait fait de belles apparitions la saison passée en Ligue des champions. Assez pour séduire des formations ambitieuses. Dans quelques mois, Bournemouth souhaitera repartir sur les mêmes bases que lors du précédent exercice. Mais il faudra le faire sans Dean Huijsen et probablement Zabarnyi, qui va lui passer dans un autre monde en cas de signature au Paris Saint-Germain.