Yusuf Akcicek arrive pour 0 euro, le coup de génie du PSG

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le PSG veut se renforcer en défense centrale durant le mercato et a coché le nom de Yusuf Akcicek. Les excellentes relations entre Paris et Fenerbahçe pourraient permettre à Luis Campos de réaliser un coup énorme.

Le parcours du Paris Saint-Germain à la Coupe du monde des clubs a confirmé que le banc à la disposition de Luis Enrique était un peu court. Luis Campos en a bien conscience, et l’objectif du mercato estival sera par conséquent d’étoffer l’effectif à la disposition de l’entraîneur espagnol. Le secteur défensif a été ciblé comme la priorité du mercato à Paris, où Lucas Beraldo et Lucas Hernandez n’ont pas apporté satisfaction dès lors qu’il a fallu remplacer Marquinhos ou Willian Pacho cette saison.

Une recrue surprise au PSG, réunion décisive cette semaine https://t.co/6fPWSRKW7s — Foot01.com (@Foot01_com) July 14, 2025

Illya Zabarnyi est toujours la priorité du PSG à ce poste mais en parallèle des discussions avec Bournemouth pour le géant ukrainien, les décideurs franciliens explorent une piste moins onéreuse, celle menant à Yusuf Akcicek. Le jeune défenseur central turc de 19 ans est perçu par la direction parisienne comme un élément très prometteur et Luis Campos a très envie de tenter le coup. Une tendance confirmée par le média Fanatik, qui explique que le Paris Saint-Germain pourrait profiter de ses excellentes relations avec Fenerbahçe pour s’offrir Akcicek à moindre coût.

Akcicek inclus dans le deal avec Asensio et Skriniar ?

Et pour cause, Luis Campos aimerait inclure le défenseur turc dans le deal de Marco Asensio et Milan Skriniar. Pour rappel, le milieu offensif espagnol et l’ancien capitaine de l’Inter sont proches de rejoindre Fenerbahçe, pour une somme qui était jusqu’à présent estimée à 30 millions d’euros. Ce prix pourrait être considérablement revu à la baisse par le PSG, à condition que Yusuf Akcicek fasse le chemin inverse. Un excellent moyen pour Paris de se débarrasser de deux indésirables et de récupérer un joueur très prometteur… sans dépenser un euro. Si l’opération aboutit, Luis Campos aura réalisé un superbe coup, à la fois sur le plan financier et sportif. Il ne reste plus qu’à convaincre tout le monde d’accepter un tel deal, et Paris tiendra peut-être sa première recrue de l’été.