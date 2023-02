Xavi Simons, le PSG arnaqué par le PSV

Comme indiqué la semaine dernière par la presse néerlandaise, le PSV Eindhoven tente un sale coup face au PSG dans le dossier Xavi Simons.

Transféré au PSV Eindhoven en provenance du Paris Saint-Germain l’été dernier, Xavi Simons dispose d’une clause de rachat à 12 millions d’euros, valable uniquement pour le PSG. Cela tombe bien, le club de la capitale française pourrait se montrer intéressé par le milieu offensif à l’avenir au vu de l’évolution de ce dernier. Titulaire indiscutable aux yeux de Ruud van Nistelrooy depuis le début de la saison, Xavi Simons réalise une superbe saison aux Pays-Bas. De quoi donner envie au Paris Saint-Germain de le rapatrier dans les mois à venir ? Cela n’est pas encore à l’ordre du jour, mais la menace existe pour le PSV Eindhoven. Raison pour laquelle, comme indiqué par la presse néerlandaise la semaine dernière, le club hollandais a la ferme intention de blinder Xavi Simons.

PSV coach Van Nistelrooy confirms the talks with Xavi Simons trying to remove €12m option for PSG 🚨⚪️🔴 #PSV



“We are in talks to extend Xavi Simons contract, we see him as a key player in building the PSV for the future”, says via @RikElfrink. pic.twitter.com/8tyyjze1RW