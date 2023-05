Xavi Simons future star du PSG, ça devient sérieux

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Double buteur contre l’AZ Alkmaar (1-2) dimanche en Eredivisie, Xavi Simons termine co-meilleur buteur du championnat néerlandais. De quoi récompenser son excellente saison avec le PSV Eindhoven. Reste à savoir si ses performances suffiront pour inciter le Paris Saint-Germain à lui offrir les garanties nécessaires.

Jusqu’au bout, Xavi Simons (20 ans) a prouvé qu’il avait franchi un, voire plusieurs caps cette saison. Le milieu offensif du PSV Eindhoven a permis à son équipe de terminer à la deuxième place du championnat. C’est effectivement son doublé, avec notamment un exploit personnel au bout du temps additionnel, qui a contribué au succès sur le terrain de l’AZ Alkmaar dimanche. Xavi Simons, avec un total de 19 buts, termine ainsi la saison en tant que co-meilleur buteur d’Eredivisie.

Personne n’est donc surpris d’apprendre que le sélectionneur des Pays-Bas Ronald Koeman l’a de nouveau sélectionné pour le Final Four de la Ligue des Nations en juin. En revanche, on ignore encore si Xavi Simons a suffisamment progressé pour convaincre le Paris Saint-Germain. Rappelons que le club de la capitale, qui avait dû le laisser partir libre l’été dernier, s’était quand même assuré une clause de rachat prioritaire à 12 millions d’euros. Une option uniquement valable cet été, et à condition que le joueur donne son accord.

Xavi Simons ne jouera plus les doublures

On se souvient que le Néerlandais avait quitté le champion de France à cause de son faible temps de jeu. Un an plus tard, et après une saison aussi étincelante, nul doute que l’ancien talent du FC Barcelone réclamera de solides garanties sportives. Un rôle de remplaçant ne devrait pas suffire pour le récupérer. Avec le départ de Lionel Messi en fin de contrat, et celui espéré de Neymar, Xavi Simons pourrait envisager un retour en tant que potentiel titulaire. Pas sûr que le conseiller Luis Campos soit prêt à lui faire une telle promesse.