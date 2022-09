Xavi esquive la question piège sur la boulette du PSG

Dans : PSG.

Par Marc Verti

Il y a quelques jours, avant le match de Ligue des Champions du PSG face à la Juventus de Turin, Christophe Galtier a été questionné sur les moyens de transport utilisés par Paris. L'entraîneur français s'est fendu d'une blague qui a créé une polémique. Xavi a donné une tout autre réponse sur les questions écologiques.

Un déplacement en char à voile pour les prochains matchs du PSG. Depuis cette blague de Galtier, le club de la capitale est au cœur d'une nouvelle polémique qui vise également Kylian Mbappé, victime d'un fou rire avant la déclaration de son coach en conférence de presse. Si depuis, toute la classe politique et écologique s'est mêlée de cette affaire, Galtier a présenté ses excuses, jugeant sa blague comme étant de mauvais goût. À Barcelone, juste après la victoire 5 buts à 1 des Blaugranas contre le Viktoria Plzen en Ligue des Champions, Xavi a donné une réponse plus sobre, celle que les médias attendaient de la part de Galtier.

Xavi montre l'exemple sur et en dehors du terrain

Exemplaire lorsqu'il était joueur de foot avec le Barça ou la sélection espagnole, Xavi reste un gentleman devant les caméras et les micros lorsqu'on lui demande de réagir à la polémique de Christophe Galtier. L'entraîneur du FC Barcelone a livré un discours irréprochable, même s'il y a certainement un soupçon de langue de bois. « Nous ne pouvons pas être dans une bulle différente de celle de la société. En fin de compte, nous devons veiller au bien des gens. Nous jouons pour le peuple. Avec toute l'humilité du monde, si nous pouvons faire des choses pour changer la société, nous le ferons. C'est pourquoi Barcelone est plus qu'un club. Nous le ferions avec certitude, c'est sûr » a déclaré le technicien espagnol de 42 ans, en référence à la possibilité de se déplacer plus souvent en train pour les matchs en Espagne. Xavi semble visiblement désireux de s'éviter les foudres que Christophe Galtier a reçues pour sa blague au PSG.