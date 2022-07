Wijnaldum doit partir, le PSG supplie Mourinho

Dans : PSG.

Aligné lors du match amical contre Quevilly-Rouen Métropole (2-0) vendredi, Georginio Wijnaldum n’entre toujours pas dans les plans du Paris Saint-Germain. Le club francilien espère lui trouver une porte de sortie et a sollicité la Roma pour un prêt.

Depuis sa présentation devant les médias, Christophe Galtier n’a pas changé de discours. Le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain a accordé un entretien au journal L’Equipe dans lequel il revient sur la composition de son groupe. Le technicien français a en effet confirmé son souhait de travail avec un effectif réduit, quitte à pousser certains éléments vers la sortie. « Ce ne sont pas des indésirables, c'est péjoratif, a d’abord corrigé le coach parisien. On a 26 ou 27 joueurs en dehors des gardiens, c'est énorme. »

« Il y a des joueurs pour qui les espaces d'expression vont se réduire. Nous nous sommes entretenus avec eux. Ce fut un exercice pas facile. Ce sont des joueurs qu'on doit respecter. On partira cette saison avec 21 joueurs de champ, et quelques jeunes, a-t-il annoncé. Les grands clubs qui performent au très haut niveau sont ceux qui parviennent à intégrer les meilleurs jeunes dans un effectif d'expérience et de qualité. » Pour faire de la place aux titis, Layvin Kurzawa, Ander Herrera et Julian Draxler n’ont pas été convoqués pour la tournée au Japon. Tout comme Georginio Wijnaldum.

Georginio Wijnaldum, ofrecido a la Roma: puede salir cedido, el PSG pagaría casi la mitad del sueldo. Los giallorossi también sondean el fichaje de Saúl Ñíguez. A día de hoy, bastante complicado. @relevo — Matteo Moretto (@MatteMoretto) July 15, 2022

Concernant le Néerlandais, le Paris Saint-Germain s’active pour lui trouver une porte de sortie. Le milieu recruté libre l’été dernier a été proposé à la Roma de José Mourinho. Et selon le journaliste italien Matteo Moretto, qui travaille pour le média Relevo, le champion de France serait prêt à payer quasiment la moitié de son salaire (10 millions d’euros par an). C’est dire à quel point les Parisiens sont déterminés à l’éjecter. Il faut dire que Georginio Wijnaldum a été méconnaissable depuis son arrivée, d’où son faible temps de jeu et sa place perdue en sélection. A l’approche du Mondial 2022, l’ancien joueur de Liverpool a tout intérêt à partir.