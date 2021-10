Wanda Nara se venge, Mauro Icardi est furieux

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Absent du groupe pour défier Leipzig en raison de ses peines de cœur, Mauro Icardi était de retour face à l’OM.

Le buteur argentin de 26 ans n’a pas eu l’occasion d’entrer en jeu, car l’expulsion d’Achraf Hakimi a totalement bousculé les plans de Mauricio Pochettino en seconde période. Quoi qu’il en soit, le retour de Mauro Icardi dans le groupe est une bonne nouvelle pour le PSG, car l’ancien capitaine de l’Inter Milan aura son mot à dire dans la rotation de l’effectif parisien dans les semaines à venir. Son retour était d’autant plus attendu que de nombreux supporters n’ont pas vraiment apprécié que Mauro Icardi s’absente aussi longtemps pour des raisons amoureuses. Pour rappel, sa femme, la sulfureuse Wanda Nara, l’avait ponctuellement quitté après avoir découvert de torrides échanges de SMS entre Mauro Icardi et la mannequin China Suarez.

A en croire les informations de la journaliste Yanina Latorre, très bien informée sur ce dossier people, cette séparation ponctuelle a donné des idées à plusieurs hommes. Et pour cause, l’informatrice de l’émission Los Angeles Morning a dévoilé que de nombreuses personnalités, dont le chanteur Eros Ramazzotti, ont envoyé des SMS à Wanda Nara pour leur témoigner de leur affection durant son break avec Mauro Icardi. Une attention particulière qui a ravi Wanda, mais qui a provoqué la furie de l’attaquant du Paris Saint-Germain. Et pour cause, la journaliste argentine a dévoilé que Mauro Icardi a été rouge de colère en prenant connaissance des nombreux textos de prétendants envoyés à sa femme durant sa séparation de moins d’une semaine. C’est notamment pour cette raison que l’ex-capitaine de l’Inter Milan a fait part à Wanda Nara qu’il souhaitait disparaître des réseaux sociaux afin que leur relation ne soit plus mise en scène et qu’à l’avenir, ce genre de dispute ne soit pas connue du grand public.