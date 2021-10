Wanda Nara quitte Paris, Icardi rate l'entraînement !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le Paris Saint-Germain est désormais impacté par la séparation brutale du couple Mauro Icardi - Wanda Nara. L'attaquant argentin a vu sa femme et ses enfants partir vers l'Italie, et il a séché l'entraînement ce dimanche.

Si certains ont considéré que la rupture brutale entre Wanda Nara et Mauro Icardi relevait uniquement du domaine privé, ils ont été rattrapés par la réalité sportive. En effet, à 48 heures de la réception de Leipzig au Parc des Princes en Ligue des champions, l’attaquant argentin ne s’est pas entraîné ce dimanche au Camp des Loges. Et si l’ancien joueur de l’Inter Milan n’était pas au rendez-vous fixé par Mauricio Pochettino, ce n’était pas pour une raison sportive, mais parce que Mauro Icardi est sous le choc de la séparation brutale d’avec Wanda Nara, son épouse et agent. Samedi, cette dernière avait clairement fait savoir via Instagram que face à un coup de canif dans le contrat de mariage de son mari, qui l’aurait trompé avec une actrice argentine, elle avait décidé de se séparer de l’attaquant du Paris Saint-Germain.

Une décision brutale qui s’est concrétisée ces dernières heures puisque les médias italiens annoncent que Wanda Nara a quitté Paris avec ses enfants, laissant seul Mauro Icardi dont elle veut désormais divorcer comme elle l'avait indiqué à ses proches. Face à ce choc brutal, dont il est le seul responsable selon Wanda Nara, l’attaquant argentin du PSG serait très affecté, au point de ne pas avoir la force de venir s’entraîner avec ses coéquipiers parisiens. Pour le Paris Saint-Germain, la situation est évidemment complexe à gérer, même si les performances de Mauro Icardi ne font pas de lui un candidat à la titularisation contre le club allemand en Ligue des champions. Mais si le numéro 9 du PSG est décidé a tenter de sauver sa famille, les choses pourraient devenir problématiques pour le club de la capitale.

Ce qui est également certain c'est que la presse italienne pointe déjà du doigt la bataille féroce qui s'annonce non pas concernant le divorce du couple Icardi, mais pour la gestion de la carrière de l'ancien joueur de l'Inter Milan. Car en confiant ses intérêts à Wanda Nara, Mauro Icardi doit désormais assumer ce choix. Pour la Gazzetta dello Sport, cette séparation professionnelle des époux Icardi va donner lieu à une énorme négociation entre les avocats des deux camps, et rien ne sera simple tant Wanda Nara semble être remontée contre le père de trois de ses enfants. Au PSG de réussir à gérer tout cela, sachant que celui qui est le numéro 5 dans la hiérarchie des attaquants parisiens avait des désirs de départ.