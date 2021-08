Wanda Nara déballe ses atouts, Icardi vers la Juventus

Dans : PSG.

Par Baptiste Mulatier

La Juventus va bel et bien s’attaquer à Mauro Icardi après le départ de Cristiano Ronaldo à Manchester United. Les premières discussions avec sa femme, également son agent, Wanda Nara, sont positives.

De nombreuses informations allaient dans ce sens depuis plusieurs mois, et surtout depuis le début du marché des transferts. Si Cristiano Ronaldo quittait la Juventus cet été, Mauro Icardi serait visé pour le remplacer. La star portugaise de retour à Manchester United, la Vieille Dame s’active dans ce dossier. Et ce malgré l’accord conclu avec Moise Kean, qui va bel et bien faire son retour dans le club de Serie A, à en croire les informations de Nicolo Schira. Le club de Massimiliano Allegri, défait contre le promu Empoli à domicile samedi (0-1), veut réaliser un joli coup double en attirant à la fois l’Italien et l’Argentin. La Juventus a déjà entamé des discussions avec Wanda Nara, la femme et l’agent de Mauro Icardi. Les premiers entretiens sont « positifs » à en croire le journaliste italien. Le clan Icardi est ouvert à un retour en Italie, chez l’un des rivaux de l’Inter où il a passé six ans et a même porté le brassard de capitaine.

La Juventus veut un prêt avec option d’achat

En convaincant Mauro Icardi et son agent, la Juventus a déjà fait un bon petit pas dans ce dossier. Reste désormais à convaincre le Paris Saint-Germain. Toujours selon Nicolo Schira, la Juventus veut négocier un prêt avec option d’achat pour l’attaquant argentin, à qui il reste trois années de contrat. Le club italien attend la réponse du club de la capitale. Alors que le Real Madrid fait dans le même temps le forcing pour Kylian Mbappé, le PSG peut-il se permettre de perdre deux éléments offensifs en fin de mercato ? Leonardo aura-t-il le temps de se retourner pour engager un autre attaquant, par exemple Richarlison, une rumeur qui prend de l’ampleur ces derniers jours ? Le mercato ferme ses portes le 31 août au soir, le temps presse.