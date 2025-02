Volé par la VAR, le PSG crie au complot

Dans : PSG.

Par Quentin Mallet

Auteur d’un but finalement refusé pour un hors-jeu de Bradley Barcola au départ de l’action, Désiré Doué aurait bel et bien dû être crédité de sa réalisation. Le Paris Saint-Germain est-il une nouvelle fois volé par la VAR en Ligue des champions ?

Le Roudourou de Guingamp, le Stade Brestois en tant qu'opposant... non, le Paris Saint-Germain ne se déplaçait pas en Bretagne pour un énième match de championnat ou une rencontre classique de Coupe de France. Ce mardi 11 février 2025 au soir, les deux formations françaises luttaient pour une place en huitièmes de finale de Ligue des champions. Le PSG, actuel leader de Ligue 1, n’a eu aucun mal à se défaire d’une valeureuse, mais maladroite, équipe brestoise. Cette victoire 3 buts à 0 permet aux hommes de Luis Enrique d’aborder le match retour au Parc des Princes, le 19 février prochain, avec une très grande sérénité. Pour autant, l’addition aurait pu être encore plus salée pour Brest. Désiré Doué a vu son but être annulé à cause d’un hors-jeu de Bradley Barcola... alors que le Parisien ne l’était pas.

Le PSG, victime d’un complot des arbitres ?

🚨🚨VAR made two serious mistakes when analysing Barcola's possible offside in PSG's disallowed goal against Brest.



❌Barcola was in an ONSIDE position, the goal should have stood.



⚠️VAR chose a wrong frame to draw the lines and didn't project the defender's foot to the ground. pic.twitter.com/YWmrDwxLKI — Football Offsides (@FutOffsides) February 11, 2025

Les supporters du Paris Saint-Germain ne veulent pas occulter certains détails du match malgré une écrasante victoire de leur équipe. Le compte X FutOffsides a fait sortir de leurs gonds certains fans parisiens en révélant que Bradley Barcola n’était pas du tout hors-jeu sur l’action menant au but de Désiré Doué. Sur le réseau social d’Elon Musk, le compte qui aime rectifier les décisions arbitrales rappelle que c’est la deuxième fois, après le but refusé à Achraf Hakimi face à Manchester City fin janvier, que l’arbitre annule injustement un but.

Heureusement pour le Paris Saint-Germain, une telle décision n’a eu aucune incidence sur le résultat du match. Dans la foulée du but refusé à Désiré Doué, Ousmane Dembélé inscrivait le troisième but parisien, cette fois validé, et enterrait définitivement les Brestois dans cette partie.