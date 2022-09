Vive Nuno Mendes, le Portugal humilie Cristiano Ronaldo

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Ce mardi soir, le Portugal a été éliminé de la course au Final Four de la Ligue des Nations par l'Espagne. Mais si un joueur a impressionné côté lusitanien, c'est Nuno Mendes.

Le Portugal a été cueilli à froid par l'Espagne ce mardi soir à domicile en Ligue des Nations. Un but d'Alvaro Morata en toute fin de rencontre a scellé le sort des Portugais. Pourtant, la prestation collective des hommes de Fernando Santos n'a pas été si mauvaise. Et les individualités ont été au niveau. C'est le cas de Nuno Mendes, qui démarrait la rencontre titulaire. Le jeune latéral gauche du PSG, âgé de seulement 20 ans, a très bien contenu les assauts espagnols initiés par Ferran Torres, qui évoluait sur son côté. En plus de cela, l'ancien joueur du Sporting n'a pas hésité à faire parler la poudre sur certaines accélérations ou gestes techniques dont lui-seul a le secret. De quoi impressionner les journaux portugais, nettement moins tendres avec Cristiano Ronaldo.

Nuno Mendes, le Portugal est aux anges

Vraiment Nuno Mendes MAIS QUI EST-IL ? pic.twitter.com/aZmlYcpauq — B (@JackyBooooy) September 27, 2022

O Jogo n'a pas tari d'éloges sur Nuno Mendes. Le quotidien portugais a donné une note de 7/10 au jeune du Paris SG, avec la remarque : « Attentif aux mouvements de Ferrán Torres, il a bien fermé le couloir gauche et, entre changements de rythme et feintes déconcertantes, a donné le bon appui aux accélérations de Diogo Jota ». Même son de cloche du côté de Record, qui met en avant l'envie de bien faire de Nuno Mendes : « Il est entré plein d'envie de montrer ses qualités et la vérité est qu'il a fait un bon match, avec quelques coups de haut niveau, comme le mouvement à la 64' dans lequel il a sorti les adversaires près de la ligne élevant le stade. Cependant, il doit encore corriger certaines approches et hésitations, qui étaient visibles ici et là ». Enfin, Noticias O Minuto parle lui de belle surprise concernant Mendes : « Il a été l’un des joueurs qui a le plus nui à la stratégie adverse. Il s’est battu comme personne dans son couloir ». De quoi donner encore plus de confiance à Nuno Mendes, qui décidément continue de surprendre, que ce soit sous les couleurs du PSG ou de la sélection portugaise. Car dans le même temps, Cristiano Ronaldo a pris cher.

Pour CR7, l'âge commence à devenir un problème, et même si personne ne remet en cause l'extrême motivation du joueur de Manchester United, le Portugal se pose des questions sur l'avenir international du joueur de 37 ans. « Il est indéfendable que Cristiano Ronaldo ait joué tout le match. Il manque de rythme, de confiance, de vitesse et il manque de compétition. Si l’idée c’était de défendre l’image de CR7, le résultat a été exactement le contraire et cela va alimenter les discussion jusqu’au Mondial », écrit le puissant quotidien sportif portugais A Bola. Pour O Jogo, le constat sur Cristiano Ronaldo est le même où presque : « Ronaldo est toujours un joueur important, mais il ne peut pas être intouchable. Face à l'Espagne, il fallait 11 joueurs et il fallait donc le sortir. » De quoi forcément contrarier la star portugaise qui a tant fait pour son pays.