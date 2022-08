Vitinha provoque un chamboulement au mercato du PSG

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Promis à un temps de jeu assez faible la saison prochaine, Leandro Paredes est enclin à quitter le PSG lors de ce mercato estival. Les performances de Vitinha ont convaincu l'Argentin de regarder ailleurs.

Après avoir bouclé les arrivées de Nordi Mukiele, de Vitinha et d’Hugo Ekitike, le Paris Saint-Germain souhaite dégraisser afin d’offrir à Christophe Galtier un effectif moins large cette saison. Un loft a été mis en place avec Kurzawa, Draxler, Rafinha ou encore Wijnaldum et Kehrer, clairement invités à trouver un nouveau club. Ce constat vaut également pour quelques joueurs qui continuent de s’entraîner avec le groupe dirigé par Christophe Galtier (Gueye, Paredes). Courtisé en Italie, Leandro Paredes était jusqu’à présent contre un départ du PSG. Mais à six mois de la Coupe du monde, l’international argentin commence à prendre conscience que son temps de jeu sera réduit à Paris. Par conséquent, selon les informations du média sud-américain TyC Sports, Leandro Paredes a pris la décision de partir en cas de belle offre cet été. Il faut dire que Vitinha a déjà gagné sa place avec sa très belle préparation, et que Marco Verratti est indéboulonnable, ce qui laisse craindre le pire à l'ancien de l'AS Roma.

A 20 millions, bye bye Paredes

Le média croit savoir que de leur côté, les dirigeants du Paris Saint-Germain attendent une somme avoisinant les 20 millions d’euros pour le transfert de Leandro Paredes. En toute logique, les regards se tournent vers la Série A et plus précisément vers la Juventus Turin. Depuis plusieurs semaines, la Vieille Dame est très intéressée par le milieu défensif du PSG, un constat encore plus valable après la grave blessure de Paul Pogba au genou. L’international tricolore sera absent plusieurs semaines voire plusieurs mois, et Leandro Paredes pourrait bien être son remplaçant à la Juventus Turin. Massimiliano Allegri apprécie son profil et verrait sa venue d’un bon œil. Mais jusqu’à présent, le club transalpin était plutôt enclin à proposer un prêt avec option d’achat au Paris Saint-Germain. Luis Campos sera néanmoins intraitable. Refusant de brader les joueurs, qu’ils soient indésirables ou pas, le Portugais veut un transfert sec pour Leandro Paredes. La Juve est donc prévenue mais pour le PSG, le plus difficile est peut-être fait dans ce dossier puisque le joueur est enfin enclin à partir.