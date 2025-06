Vitinha plus fort que Dembélé et Lamine Yamal, le Portugal se mouille

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le Ballon d’Or a de fortes chances de se jouer entre Lamine Yamal et Ousmane Dembélé mais au Portugal, on a un autre favori.

Le France-Espagne de jeudi sera particulièrement scruté alors que Lamine Yamal et Ousmane Dembélé sont de loin les deux grands favoris au prochain Ballon d’Or. Face à la presse mercredi, Didier Deschamps a d’ailleurs manifesté son soutien clair et net à l’égard de l’attaquant du PSG, faisant de lui devant Kylian Mbappé le favori principal. Dans le camp espagnol, on est bien sûr persuadé que Lamine Yamal est celui qui doit rafler la mise. Chaque pays souhaite pousser son joueur vers le Graal et le Portugal n’y échappe pas. En effet, même si son nom est peu cité dans la course au Ballon d’Or ces dernières semaines, Vitinha bénéficie du soutien de la sélection portugaise.

Après la victoire en demi-finale de Ligue des Nations contre l’Allemagne, le sélectionneur de la sélection portugaise Roberto Martinez a fait savoir que le milieu de terrain du PSG avait lui aussi son mot à dire dans cette bataille. « Ce que Vitinha réalise cette saison, pour moi, sans aucun doute, le justifie. C'est un joueur essentiel dans les succès du PSG cette année. Je pense que, par son style et son efficacité, il mérite d'être Ballon d’Or » a estimé l’ancien sélectionneur de la Belgique, intimement convaincu que Vitinha aura lui aussi son mot à dire dans cette bataille pour le Ballon d’Or aux côtés de Lamine Yamal et d’Ousmane Dembélé.

Les supporters du Paris Saint-Germain ne diront pas le contraire, tant l’ancien maestro du FC Porto a eu un rôle crucial et déterminant dans les succès du PSG cette saison en Ligue 1 et en Ligue des Champions. En la personne de Vitinha, l’outsider parfait semble en tout cas trouvé face à Lamine Yamal et Ousmane Dembélé pour le prochain Ballon d’Or.