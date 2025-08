Vitinha, le PSG discutera à 130 millions d’euros

Dans : PSG.

Le Real Madrid a craqué sur Vitinha, et ça ne date pas d'hier. Mais il faudrait une offensive folle pour faire signer le milieu de terrain portugais, très fortement valorisé par le PSG.

Luka Modric a été présenté au Milan AC en ce début de semaine, recevant un accueil triomphal pour son arrivée en Lombardie malgré ses 39 ans. Et c’est le Real Madrid qui pleure quelque part. Certes, le Croate n’avait ces derniers mois plus son influence du passé, mais sa capacité d’agir en métronome va manquer au Real Madrid et Xabi Alonso en est conscient. Le nouvel entraineur des Merengue cherche plusieurs joueurs au milieu de terrain. Un élément agressif capable de donner au change dans les matchs rugueux et de réveiller son équipe en cas de trou d’air. Et un joueur dont l’optique sera de réguler le jeu de sa formation et de la faire jouer comme il l’entend. Dans cette dernière description, AS explique que l’idéal serait de faire venir Vitinha, le milieu de terrain du PSG.

Le PSG très gourmand pour Vitinha, le Real est prévenu

Ce dernier se sent très bien à Paris, où les départs des stars lui ont permis d’exploser et d’être un joueur essentiel de Luis Enrique. Il a signé un contrat longue durée qui le met à l’abri de toute demande de transfert. Et le Real Madrid va avoir bien du mal à convaincre le PSG d’ouvrir les discussions. Le simple montant demandé pour négocier sera de 130 millions d’euros, affirme la presse espagnole, pour qui cette mise à prix est quasiment rédhibitoire.

Ce serait en effet le plus gros achat de l’histoire du Real Madrid, et la plus grosse vente de l’histoire du PSG. Mais pour le moment, en dehors des rumeurs lancées par la presse espagnole, rien n’indique qu’un tel transfert peut avoir lieu. Cela même si Defensa Central souligne que, après le départ de Toni Kroos l’an dernier, et celui de Luka Modric cet été, le Real Madrid est clairement orphelin d’un joueur capable de mettre le pied sur le ballon et d’imprimer le tempo d’un match. Ce ne sera pas au PSG qu'il faudra aller le chercher, à moins de faire une véritable folie financière cet été.