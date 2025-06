Vitinha l’avoue, il n’y a pas de règles au PSG

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

S'il y a bien un joueur qui marche sur l'eau ces derniers temps avec le PSG, c'est Vitinha. Le milieu de terrain portugais a soif de titres et veut se donner les moyens de rester au plus haut niveau.

Le PSG est dans une très belle forme depuis le début d'année 2025 et compte bien remporter la Coupe du monde des clubs dans quelques jours. Les hommes de Luis Enrique peuvent compter sur un collectif très bien huilé, sublimé par des individualités au rendez-vous. C'est notamment le cas de Vitinha. L'ancien joueur du FC Porto crève l'écran et pourrait même décrocher une place très haute lors du prochain Ballon d'Or. Vitinha a pris ses responsabilités et est même le tireur de penalty désigné par Luis Enrique. Cependant, le Portugais ne veut pas prendre trop la lumière. A la fin de la rencontre face à l'Atlético, il a même laissé le penalty à Lee Kang-In. Un signe que tout se fait aussi au feeling au sein du PSG pour ce genre d'exercice pourtant calé longtemps à l'avance dans les vestiaires.

Vitinha pense au collectif d'abord

Lors d'un échange avec DAZN, Vitinha a notamment indiqué sur le sujet : « On a déjà parlé de ça avant, moi, le coach, les autres tireurs. Moi normalement je tire. S’il y a Ousmane, c’est Ousmane. On fait un choix. Aujourd’hui, c’était moi et on a ce type d’accord que moi je ne suis pas attaquant, donc je n’ai pas besoin de buts comme un attaquant. Donc normalement s’il y a 3 ou 4-0, un bon score, on donne à un joueur qui est plus attaquant, qui a besoin de buts. C'était le cas de Lee Kang-in et voilà ». Une sortie qui définit bien l'état d'esprit qui règne au PSG sous les ordres de Luis Enrique. Les champions d'Europe tenteront d'enchainer lors du Mondial des clubs face à Botafogo puis Seattle. Deux adversaires qui ont des raisons d'avoir peur du club de la capitale.