Vitinha et son intégration au PSG, trop facile

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Recrue la plus onéreuse du mercato estival parisien, Vitinha était attendu de pied ferme au PSG. On pouvait craindre que ce transfert et le passage de Porto à Paris lui pèsent. Finalement, sportivement comme mentalement, c'est une réussite totale pour le milieu portugais.

Grand espoir du football portugais, Vitinha ne pouvait échapper aux radars du PSG et de son nouveau conseiller sportif, Luis Campos. Le club parisien a déboursé 41,5 millions d'euros cet été pour s'attacher les services du prometteur milieu du FC Porto. Contrairement aux années précédentes, cela a suffi pour faire de Vitinha le transfert le plus important du club parisien au cours du mercato. De quoi mettre la pression au jeune portugais ? Pas vraiment, il forme déjà un duo redoutable dans l'entrejeu avec Marco Verratti. Ces performances témoignent d'une grande confiance pour le jeune homme, pas impressionné par ses prestigieux partenaires.

A peine connu, Vitinha est déjà adoubé par le vestiaire

Arrivé dans un nouveau club, un nouveau pays et surtout un environnement totalement différent de Porto, Vitinha se sent déjà comme chez lui. Il aime son environnement, que ce soit la ville ou le PSG. « J’arrive à démarrer ce nouveau chapitre avec beaucoup de plaisir. La ville est magnifique, je n’ai pas encore pu tout visiter car c’est très grand, il y a beaucoup de choses à faire, je n’ai pas pu tout faire », a t-il confié à PSG TV précisant à quel point il était fier de jouer dans un club aussi important que le PSG.

Un épanouissement plus simple quand on est mis dans les meilleures conditions par le vestiaire. Et, à Paris, les choses ont été plus faciles que prévu, à sa grande surprise. « Je connais les Portugais Danilo et Nuno Mendes et de la sélection. J’ai aussi joué avec Danilo à Porto. Les autres, si je ne me trompe pas, je connaissais personne. Mais j’insiste, ils m’ont reçu d’une façon extraordinaire, ils ont rendu ça très facile, je me suis bien intégré et c’est grâce à eux. Ils m’ont beaucoup aidé et je suis sûr que ce sera visible sur le terrain pendant très longtemps », a t-il précisé au média officiel du club parisien. Si certaines tensions sont apparues entre les stars du vestiaire, l'exemple Vitinha met en lumière une réalité tout autre. Celle d'un groupe soudé, tourné vers son objectif européen et surtout plus homogène qu'avant comme le désirait Luis Campos à son arrivée.