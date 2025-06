Vitinha Ballon d'Or, un classement circule déjà

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le 22 septembre prochain à Paris, le Ballon d'Or 2025 sera enfin décerné. Un moment toujours important pour les joueurs nommés.

Qui succédera à Rodri au palmarès du Ballon d'Or ? C'est une question pleine de suspense en cette année 2025. Beaucoup de joueurs peuvent légitimement prétendre à décrocher le Graal le 22 septembre prochain au théâtre du Châtelet à Paris. C'est le cas pour certains joueurs du PSG, qui vient de décrocher la Ligue des champions et qui pourrait bien remporter la Coupe du monde des clubs dans quelques semaines. Ousmane Dembélé, Vitinha ou encore Achraf Hakimi seront sans doute très bien positionnés dans le classement final du Ballon d'Or. Si pour beaucoup, Dembélé se battra avec Lamine Yamal pour le titre, TNT Sports voit un autre footballeur leur passer devant.

La surprise Vitinha ?

Le média a en effet publié ce lundi son classement actuel du Ballon d'Or 2025. Et il apparait que Vitinha est placé au poste de numéro 1. Le Portugais, auteur d'une saison remarquable et buteur face à l'Atlético Madrid ce dimanche, est vu comme le grand favori par TNT Sports. Et le fait que Rodri ait eu la récompense la saison passée fait en plus croire que tout est possible pour l'ancien du FC Porto. Dans son article, TNT Sports indique notamment : « Si Rodri était le pilier qui maintenait Manchester City et l'Espagne ensemble, Vitinha est le cœur battant du PSG et du Portugal. Sans lui, les autres organes ne peuvent tout simplement pas fonctionner.

L'ascension du milieu de terrain axial est tout simplement remarquable, et le plus impressionnant est peut-être sa progression constante au fil de la saison, à mesure que les matchs devenaient plus difficiles. En route vers la finale, le PSG a éliminé trois des sept meilleurs clubs anglais et a battu les champions d'Italie en titre (2024) en finale avec un score record. Vitinha n'a peut-être pas été le meilleur joueur de tous les matchs, mais dans la grande majorité d'entre eux, il figurait parmi les deux ou trois meilleurs joueurs sur le terrain ».

A noter que TNT Sports mettra son classement à jour tous les lundis. Pour le moment, Vitinha est le grand favori, devant Ousmane Dembélé et Lamine Yamal.