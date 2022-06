Virer Pochettino, le PSG en rêve depuis 6 mois

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Bloqué par le dossier Mauricio Pochettino, le PSG n’a pas encore intronisé son nouvel entraîneur pour la saison prochaine.

Luis Campos a des idées pour le poste d’entraîneur du Paris Saint-Germain : Christophe Galtier, Zinedine Zidane et un autre coach dont le nom a peu filtré sont sur la short-list du Portugais selon L’Equipe. Mais en interne, l’ex-directeur sportif du LOSC et de Monaco est clair : avant de penser à nommer un nouvel entraîneur, il faut d’abord se séparer de celui qui est actuellement en place. Et ce n’est toujours pas fait. En effet, Mauricio Pochettino est toujours sous contrat avec le Paris Saint-Germain. A ce jour, aucun accord n’a été trouvé entre le club parisien et l’entraîneur argentin, qui veille à ce que son staff ne soit pas lésé dans le cadre de l’accord financier qui sera conclu alors que Mauricio Pochettino et ses adjoints sont encore sous contrat avec le PSG pour une année.

Le PSG espérait que Pochettino signe à MU

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Mauricio Pochettino (@pochettino)

A en croire les informations du Telegraph, cela fait pourtant des mois que le Paris Saint-Germain espère le départ de Mauricio Pochettino. Dès le mois de novembre, le club parisien a surveillé de très près l’intérêt de Manchester United pour le coach parisien. A cette époque, les Red Devils ont pris la décision de se séparer d'Ole Gunnar Solskjaer. Pour le remplacer, Manchester United avait ciblé Mauricio Pochettino et le PSG n’aurait pas fait barrage au départ de l’Argentin. Bien au contraire, un départ de l’Argentin vers Manchester United aurait évité à Paris de payer des indemnités de licenciement. Finalement à l'époque, l’ancien coach de Tottenham a fait part de son envie de rester au PSG, où il était encore en lice en Ligue des Champions. Manchester United s’est donc rabattu sur Ralf Rangnick au plus grand dam du Paris SG, dont les dirigeants cherchent encore la meilleure solution pour faire partir Mauricio Pochettino et embrayer ensuite avec la nomination de son successeur.