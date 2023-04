Vire moi si tu peux, Carlos Soler défie le PSG

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Malgré son étiquette d’indésirable, Carlos Soler n’a aucunement l’intention de quitter le PSG lors du prochain mercato.

L’été prochain, Luis Campos va avoir du travail afin de rebâtir totalement l’effectif du Paris Saint-Germain. Le coordinateur sportif portugais a beaucoup d’idées pour renforcer l’équipe, de Randal Kolo-Muani à Victor Osimhen en passant par Milan Skriniar. Mais avant de recruter à tour de bras, l’ex-directeur sportif de l’AS Monaco va devoir dégraisser afin de vider le vestiaire et réduire la masse salariale du club parisien.

L'opération dégraissage s'annonce complexe pour le PSG

Tous les joueurs de retour de prêt (Draxler, Kurzawa, Icardi…) seront invités à trouver un point de chute dans le cadre d’un transfert définitif, mais il ne sera pas simple de trouver à tous ces joueurs des clubs capables d’assumer 100 % de leur salaire. Parmi les joueurs actuellement présents dans le groupe de Christophe Galtier, Hugo Ekitike ou encore Renato Sanches ne seront pas retenus. Un constat également valable pour Carlos Soler, titulaire depuis quelques matchs mais qui ne montre pas grand-chose et sur qui l’état-major du PSG ne compte pas pour l’avenir.

Il va pourtant être très difficile de larguer l’international espagnol après seulement une saison. En effet, le journal L’Equipe dévoile que le numéro 28 du club parisien est « très heureux » et se sent « bien dans ses baskets » au sein du club de la capitale. Il faut dire qu’avec un salaire mensuel avoisinant les 300.000 euros, Carlos Soler n’a aucune raison d’aller voir ailleurs. L’Espagnol n’est pas un gros salaire à l’échelle du PSG mais ses émoluments ont grossi en quittant Valence pour le PSG.

Carlos Soler, un petit salaire à l'échelle de Paris

Ainsi, il n’est pas envisageable pour lui de partir après une saison durant laquelle il a finalement pas mal joué, notamment après la Coupe du monde. Avec sept buts et quatre passes décisives, l’ex-meneur de jeu de Valence affiche des statistiques décevantes mais souhaite prouver l’an prochain qu’il peut faire mieux. Reste maintenant à voir si Luis Campos fera de son départ une priorité ou s’il s’activera plus urgemment pour faire partir d’autres indésirables aux salaires plus conséquents.