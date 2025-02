Vinicius et le Real c’est fini, le PSG passe son tour

Dans : PSG.

Sous contrat avec le Real Madrid jusqu’en 2027, Vinicius Junior a refusé une première offre de prolongation du club merengue. De quoi envisager un départ l’été prochain et pourquoi pas au PSG ?

Vinicius au Real Madrid, c’est peut-être bientôt terminé. L’ailier brésilien suscite de plus en plus d’agacement en Espagne mais aussi à l’intérieur du club merengue. Son attitude est loin de faire l’unanimité et ce n’est pas nouveau mais sportivement, il y a désormais à redire sur le rendement de « Vini ». Si brillant depuis plusieurs années, l’ailier gauche de 24 ans est moins décisif et plus en retrait depuis la montée en puissance de Kylian Mbappé. Malgré tout, le Real Madrid reste conscient du joueur exceptionnel qu’il a entre les mains avec Vinicius et des discussions ont été entamées pour prolonger le contrat de la star auriverde au-delà de juin 2027. Selon les informations du journaliste Mario Cortegana, la première offre du Real Madrid a été refusée par Vinicius.

De nouvelles discussions auront lieu prochainement afin de voir si un accord peut être trouvé, mais la tendance n’est pour l’instant pas à une prolongation de Vinicius dans la capitale espagnole. De quoi susciter la convoitise de l’Arabie Saoudite, bouillante à l’idée de recruter l’attaquant du Real Madrid. Le PSG pourrait également se montrer attentif à la situation afin de renforcer son attaque l’été prochain. « Vinicius agace de plus en plus le Real Madrid ainsi que certains de ses coéquipiers. On va se faire une fiction... Mais si, Paris avait l'opportunité de recruter Vinicius, même au prix exorbitant, le PSG doit-il recruter le Brésilien ? » s’interroge justement le compte insider PSG Inside Actu. Les réponses sont unanimes et contre toute attente, la majorité des supporters parisiens sont contre un transfert de Vinicius dans la capitale française.

Les supporters du PSG ne veulent pas de Vinicius

« Non merci, son caractère de merde, il est beaucoup trop inconstant », « Joueur toxique à l’ego surdimensionné et au salaire XXL non merci », « Non très bon joueur mais attitude désastreuse donc faut que Nasser fasse all In sur Rodrygo ! », « Merci mais non merci. Tout a fait le genre d'esprit qui nuirait au collectif et à la mentalité générale » ou encore « Lucho n’en voudra pas et je le comprends le groupe vient bien aucune polémique concurrence saine pourquoi venir tout foutre en l’air ? » peut-on lire sur X, où les supporters parisiens n’ont visiblement pas envie de voir débarquer un joueur dont l’attitude rappelle parfois celle de Neymar. On peut imaginer facilement que Luis Enrique sera d’accord avec les supporters parisiens et mettra son véto à une éventuelle arrivée de Vinicius au Paris Saint-Germain dans les mois à venir.