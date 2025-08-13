Vidéo ‍: Le PSG bousculé et mené par Tottenham

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Rentrée difficile pour le Paris Saint-Germain. Pour son premier match depuis la finale du Mondial des clubs le 13 juillet dernier, le club parisien est dominé par Tottenham. Les Spurs ont même pris l'avantage en fin de premier acte par l'intermédiaire de Micky Van de Ven sur un coup-franc confus.