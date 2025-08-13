Vidéo ‍: Chevalier se troue pour sa première au PSG

Débuts cauchemardesques pour Lucas Chevalier au Paris Saint-Germain. Le gardien voit son nouveau club être mené 2-0 par Tottenham en Supercoupe d'Europe. Surtout, sa responsabilité est engagée sur le second but anglais. L'ancien lillois n'a pas su repousser une tête de Romero alors qu'il était sur la trajectoire de la balle.
