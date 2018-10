Vidéo : « 7 ans, le temps passe vite », le PSG trolle salement l’OM !

Dans : PSG, OM, Ligue 1, Video.

Ce dimanche soir au Stade Vélodrome, l’Olympique de Marseille va tenter de battre (enfin) le Paris Saint-Germain.

Si les hommes de Rudi Garcia parvenaient à faire tomber le champion de France en titre, ce sera un véritable événement puisque Marseille n’a plus battu le PSG depuis… 7 ans. Une éternité, et du côté de Paris, on en est fier. La preuve avec cette vidéo postée par le club parisien sur son compte Twitter ce dimanche après-midi et qui n’a pas manqué de faire réagir les supporters des deux clubs. Indiscutablement, le Classique de la Ligue 1 est lancé !