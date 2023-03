Victor Osimhen au PSG, le tarif spécial Qatar

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

En 2022-2023, Victor Osimhen s'est imposé comme l'un des meilleurs attaquants d'Europe grâce à son excellente saison avec Naples. Le PSG rêve d'enrôler le Nigérian et Luis Campos se prépare bientôt à rencontre l'entourage du joueur.

Recruté pour 75 millions d'euros par Naples en 2020, Victor Osimhen passe enfin un cap avec le club italien. Auteur de 25 buts cette saison dont 21 en Serie A, l'ancien joueur du LOSC est en pleine bourre. Notamment grâce au duo Osimhen-Kvaratskhelia, Naples réalise une saison historique. Le club napolitain compte 19 points d'avance sur la Lazio de Rome et va très certainement terminer champion d'Italie pour la troisième fois de son histoire. Victor Osimhen est l'un des grands artisans des succès des Napolitains cette saison et sa cote ne cesse de grimper. Plusieurs cadors européens s'intéressent à lui, notamment le PSG. Selon les informations de Foot Mercato, Luis Campos a prévu de rencontrer très prochainement les agents de l'international nigérian (22 sélections).

Luis Campos lorgne Osimhen, Naples en demande trop

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Victor Osimhen (@victorosimhen9)

Cette saison, le PSG a cruellement manqué d'un attaquant. Paris a donc fait de la recrue d'un buteur une priorité pour son prochain mercato et Victor Osimhen qui a déjà évolué en Ligue 1 avec Lille, est un profil qui plaît particulièrement aux dirigeants parisiens. Néanmoins, Naples a acheté le natif de Lagos pour une grosse somme et espère au moins obtenir 150 millions d'euros pour la vente d'Osimhen. Une somme bien trop élevée pour le PSG, surtout à cause de la menace du fair-play financier. Manchester United est également sur le dossier et pourrait bien faire une offensive, surtout en cas de départ de Marcus Rashford. Paris va devoir négocier avec Naples et Osimhen pour faire baisser l'offre ou parvenir à un accord avant de se faire doubler par une autre écurie. Le buteur formé à Wolfsburg sera assurément l'un des tubes de l'été prochain.