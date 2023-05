Verratti et son hygiène de vie, le PSG a ouvert les yeux

Longtemps considéré comme un cadre intouchable au Paris Saint-Germain, Marco Verratti a perdu énormément de crédit ces derniers mois. Le milieu de terrain n’est plus retenu par ses dirigeants qui ont fini par ouvrir les yeux sur ses performances décevantes et son hygiène de vie loin d’être irréprochable.

Au-delà du recrutement ambitieux espéré, Luis Campos a pour objectif de pousser des cadres encombrants vers la sortie. Le conseiller football va notamment s’attaquer au cas Neymar que « le Paris Saint-Germain est prêt à laisser partir depuis plus d'un an », confirme le journaliste Jonathan Johnson. Dans sa chronique pour CaughtOffside, notre confrère revient également sur la situation du latéral droit Achraf Hakimi. Comme le milieu offensif brésilien, l’international marocain pourrait être transféré en cas d’offre suffisante.

« N'oublions pas que même s'il a réalisé un Mondial fantastique, l'aspect extra-sportif devient extrêmement problématique pour lui ces derniers mois, a rappelé Jonathan Johnson. Les accusations de viol sont devenues un sujet sensible autour du PSG et selon moi, étant donné qu'il n'a pas été à son meilleur niveau depuis son arrivée, même s'il y a eu de bons moments, si une offre intéressante arrivait, le PSG l'étudierait. » Il existe tout de même un obstacle au départ d’Achraf Hakimi.

🔵🔴 11 ans après son arrivée, Marco Verratti vit sa saison la plus compliquée au PSG. En privé, il ne cache plus ses envies d’ailleurs et si cela se concrétise, le club de la capitale ne s’y opposera pas.