Verratti critique un arbitre, le conseil d'éthique veut sa peau

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Marco Verratti a pris la peine de s'exprimer dans notre langue au micro de Canal+ après Nantes-PSG, ses propos sur l'arbitre du match risquent de lui coûter cher.

Dans la foulée de la nette, et logique, victoire de Nantes contre le PSG, le milieu de terrain italien était arrivé au micro du diffuseur visiblement très énervé. Il est vrai que samedi à la Beaujoire, Mikaël Lesage avait été particulièrement mal inspiré, l’arbitre étant plutôt mauvais à plusieurs occasions. « Comment c’est possible de prendre autant de cartons jaunes ? Quand on parle avec l'arbitre, on ne peut pas le faire. C’est le seul arbitre au monde qui agit comme ça. Là, on s’est fait chier dessus par les arbitres », avait lancé un Marco Verratti, lui-même averti durant cette rencontre. Et visiblement, du côté du Conseil National de l’Éthique, on est abonné à Canal+ puisque ce lundi L’Equipe annonce que cet organisme dont le fonctionnement est relativement opaque a décidé de saisir la Ligue de Football Professionnel afin que l’international italien du Paris Saint-Germain soit sanctionné pour ses propos à l’encontre de l’arbitre.

Verratti risque de payer son commentaire sur l'arbitre de Nantes-PSG

Marco Verratti : « On s’est fait chier dessus par les arbitres » 💩 pic.twitter.com/G1E9hbqn31 — M|Miotto (@Maxmiotto_) February 19, 2022

Cependant, si Marco Verratti va donc passer devant la commission de discipline pour ses propos sur l’arbitre du match Nantes-PSG, ce ne sera pas le cas de Leonardo. Pourtant le directeur sportif du Paris Saint-Germain a lui aussi vivement mis en cause le comportement de Mikaël Lesage pendant cette rencontre, mais le Brésilien l’a fait avec des mots un peu moins imagés que ceux utilisés par son milieu de terrain italien. Pour mémoire, il y a quelques années, Canal+ avait saisi, sans que ce dernier le sache puisqu’il rentrait vers les vestiaires, les propos d’un Zlatan Ibrahimovic furieux contre l’arbitre du match Bordeaux-PSG et qui avait traité la France de « pays de merde ». Cela avait alors valu au buteur suédois quatre matchs de suspension. On verra combien coûte une critique discourtoise d'un arbitre. A noter qu'à cette heure, Pascal Garibian, le patron des arbitres français n'a toujours pas communiqué suite à ces propos. Le silence étant visiblement de mise chez les sifflets tricolores. Pas certain que cela plaide la cause de nos arbitres auprès des instances mondiales du football à quelques mois de la Coupe du Monde au Qatar.