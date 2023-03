Vente du PSG : Le Qatar prend une décision radicale !

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG n'arrive même plus à passer les 1/8e de finale de la Ligue des Champions. Le Qatar a beau investir des montagnes d'or, cela n'y change rien et la frustration de l'Emir est colossale.

L’Olympique de Marseille seul club français à avoir jamais remporté la Ligue des Champions, cela tient toujours pour au moins un an de plus. Le PSG, qui ambitionne depuis 2011 de se poser sur le toit de l’Europe, n’a pour le moment réussi qu’une seule fois à atteindre la finale, avec une défaite face au Bayern Munich au bout en 2020. C’est de nouveau le club allemand, qui a pendant longtemps été le symbole de la lutte contre l’argent de QSI, qui a fait mordre la poussière au club parisien ce mercredi. Le parcours en Ligue des Champions s’arrête beaucoup plus tôt, et cela devient une très mauvaise habitude pour un club qui ne donne plus l'impression de progresser sur le plan sportif et structurel, même si ses recettes marketing montent en flèche, sans toutefois compenser ses dépenses salariales.

Le Qatar à fond sur Manchester United

Le constat est donc assez humiliant pour le Qatar, qui a fait du PSG son fer de lance en Europe, et en a tout de même bien profité pour se faire connaitre et avoir une mise en avant confirmée par la Coupe du monde 2022. Mais les échecs répétés désolent dans l’Emirat, où la confiance réitérée en Nasser Al-Khelaïfi ne s’effrite pas, même si voir le PSG dépenser autant sans le moindre résultat européen agace. Mais pas au point de tout claquer. C’est ce que révèle L’Equipe au lendemain de la claque subie au Bayern Munich. A l’heure où le Qatar, via un autre fonds d’investissement toutefois proche de la famille de l’Emir, tente de racheter Manchester United, la question de l’avenir du Paris SG pouvait se poser.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paris Saint-Germain (@psg)

Mais le quotidien sportif l’affirme, 12 ans après son arrivée, l’Emir du Qatar n’a pas changé sa position d’un iota. En dépit des désaccords avec la mairie de Paris sur le Parc des Princes, des résultats parfois raillés en Europe, des stars qui ne donnent pas l’impression de tout donner pour Paris et des critiques en France, l’Emir du Qatar compte toujours miser très gros sur le PSG à l’avenir. Un retrait est impensable et serait pour le coup vu comme un échec stratégique et une humiliation à plusieurs milliards d’euros dans les pays du Golfe voisins. L’Emir Al-Thani adore le PSG et ne regrette pas d’y avoir beaucoup investi, et il continue de rêver de voir le club de la capitale française triompher à l’avenir. Au moins une question qui ne devrait donc pas provoquer de soucis pour les joueurs, dirigeants et supporters du club parisien, qui peuvent toutefois s'attendre à un coup de colère venu d'en-haut en fin de saison, tant la situation est difficilement tenable pour les hommes en place au Paris SG.