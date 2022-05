Valence se prive de Guedes pour ne pas payer le PSG !

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Pour le transfert définitif de Gonçalo Guedes en 2018, le FC Valence avait misé 40 millions d’euros plus divers bonus. Parmi ces options, 5 millions d’euros supplémentaires auraient pu revenir au Paris Saint-Germain cette saison. Sauf que le club espagnol en a décidé autrement.

Après sa seule et unique saison passée dans la capitale, Gonçalo Guedes n’a pas laissé de grands souvenirs au Paris Saint-Germain et à ses supporters. L’ailier portugais n’avait pas répondu aux attentes du club francilien qui ne s’était pas opposé à son départ un an plus tard. L’ancien joueur de Benfica en avait profité pour rejoindre le FC Valence en prêt sans option d’achat. Avant son transfert définitif chez les Espagnols l’été suivant.

Guedes remplaçant par dépit

Montant de l’opération : 40 millions d’euros, soit une plus-value de 10 millions d’euros pour le Paris Saint-Germain, le tout sans compter les bonus. En effet, les Parisiens avaient également négocié 10 millions d’euros supplémentaires en bonus notamment liés aux nombre d’apparitions de Gonçalo Guedes. Le récent champion de France s’attendait donc à recevoir 5 millions d’euros de la part du FC Valence grâce au temps de jeu de l’ailier. Seulement voilà, l’actuel dixième de Liga a fait ses calculs et a mis son joueur sur la touche.

L’habituel titulaire indiscutable (11 buts et 6 passes décisives en Liga) n’a pas débuté les matchs contre l’Athletic Bilbao (0-0) et le Betis Séville (défaite 0-3). Et selon les informations de la Cadena SER, l’ex-Parisien devra également se contenter d’une entrée en fin de partie pour les deux derniers matchs contre l’Espanyol Barcelone et le Celta Vigo. Le FC Valence s’est entendu avec Gonçalo Guedes pour éviter qu'il ne dispute plus de 45 minutes par rencontre, histoire d'empêcher l'activation du bonus. Une économie non négligeable pour le pensionnaire de Mestalla qui n’a plus aucun objectif cette saison. De son côté, le Paris Saint-Germain devrait s’en remettre même s'il n'avait probablement pas venir cette tactique de la part de Los Ché.