Une vente et 12ME économisés, le PSG adore

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG va vivre un été particulièrement chaud sur le marché des transferts. Parmi les joueurs dont l'avenir est encore incertain dans la capitale : Keylor Navas.

A Paris, le titre de champion de France est quasiment sécurisé après le succès du club sur la pelouse d'Auxerre ce dimanche soir. Le PSG n'a plus qu'un seul petit point à prendre pour valider le 11e titre de son histoire en Ligue 1. Par la suite, le club de la capitale pourra se projeter pleinement sur son intersaison. Et Luis Campos ne manquera pas de travail sur le marché des transferts. S'il est très attendu concernant les futures arrivées, le conseiller sportif portugais devra aussi se montrer habile pour vendre. Parmi les joueurs qui ne devraient pas continuer l'aventure la saison prochaine : Keylor Navas. Prêté à Nottingham Forest depuis l'hiver dernier, le Costaricien ne manquera pas de propositions.

Keylor Navas, les prétendants sont nombreux

Keylor Navas fait des petites merveilles depuis son arrivée en Premier League et a joué un rôle important dans le maintien du club. Selon 90 min, le club britannique aimerait beaucoup pouvoir garder le portier la saison prochaine. Navas est encore sous contrat avec le PSG jusqu'en 2024 et Paris souhaite récupérer de l'argent sur son départ. Le média précise que l'ancien du Real Madrid suscite l'intérêt de l'Atletico Madrid et d'autres formations européennes... comme plus exotiques. Le Moyen-Orient, la MLS ou encore l'Amérique du Sud sont intéressés. A 36 ans, Navas sera à l'écoute de la meilleure offre pour lui permettre de terminer sa carrière de footballeur. Le joueur de Forest est estimé aux alentours des 5 millions d'euros, mais c'est son salaire dont veut sans doute le plus se débarrasser le PSG, lui qui est estimé à 1 million d'euros brut par mois.