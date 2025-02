Une star de L'Equipe fouette le Qatar et le PSG

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

A quatorze journées de la fin du championnat de Ligue 1, le PSG compte dix points d'avance sur l'OM et file vers un nouveau titre de champion de France. Vincent Duluc ne masque pas sa lassitude.

Journaliste vedette du quotidien L'Equipe, pour lequel il a couvert des milliers de matchs de football et rencontré les plus grandes stars de ce sport, Vincent Duluc ne le cache pas, la toute puissance du Paris Saint-Germain dans le championnat de France n'est pas loin de l'exaspérer. Notre confrère du quotidien sportif estime que la puissance financière mise par le Qatar au service du club de la capitale est tellement énorme qu'elle tue toute concurrence en Ligue 1, rendant la course au titre totalement illusoire, les autres clubs français devant se contenter des miettes et des accessits laissés par le PSG année après année. Vincent Duluc avoue que cette saison, la course à la Ligue des champions est autrement plus passionnante que celle pour le titre de champion de France et forcément cela devient gênant.

Le PSG a son championnat, les autres clubs subissent

Dans un édito pour L'Equipe, le journaliste vide son sac, courtoisement, mais fermement contre Doha. « Tant que le Qatar sera là, personne n'aura les mêmes moyens que le PSG, et que la meilleure stratégie du monde ne suffira pas à le renverser si le club parisien n'y met pas du sien, comme cela a pu lui arriver, parfois. La vision idéale de l'égalité, en L1 et ailleurs, n'est pas que tout le monde soit un peu plus pauvre, plutôt que tout le monde soit un peu plus riche, mais a priori, le football français, lui non plus, n'est pas exactement à la veille du grand soir. En vivant à un autre étage, le PSG mène une existence propre en L1 : il y a le feuilleton du club parisien d'un côté, le feuilleton du Championnat, de l'autre », fait remarquer Vincent Duluc, qui estime que les dés sont pipés en Ligue 1 en raison des moyens financiers colossaux mis à la disposition du Paris Saint-Germain par l'Emir du Qatar depuis le rachat du club de la capitale en 2011.