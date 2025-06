Une sale guerre Hakimi-Dembélé éclate au PSG

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG a réalisé des prouesses historiques ces derniers mois. Les récents succès franciliens permettent au club de la capitale de pouvoir espérer placer un joueur comme prochain Ballon d'Or.

Le PSG rêve de remporter la Coupe du monde des clubs dans quelques jours du côté des Etats-Unis. Le club de la capitale veut boucler une saison historique par un nouveau titre et ainsi envoyer un message fort au monde du football. Sans doute qu'un succès lors du Mondial des clubs permettrait aussi de placer à coup sûr un de ses joueurs comme Ballon d'Or. Ousmane Dembélé est le grand favori (avec Lamine Yamal) pour glaner la récompense prestigieuse. Mais depuis peu, énormément de Marocains veulent voir Achraf Hakimi griller son coéquipier français.

Les fans du PSG se déchainent

Sur les réseaux sociaux, dont X, c'est une petite guerre qui a éclaté depuis quelques heures entre les pro-Hakimi et les pro-Dembélé. On pouvait notamment voir comme commentaires sur le sujet : « Il faut arrêter avec Hakimi c’est un super joueur mais il a pas sa place au Ballon d’Or, il y a des joueurs spectaculaires comme Yamal et si tu prends les titres : Dembelé sans débat. Pourquoi Hakimi est pas meilleur joueur de Ligue 1 ? Il faut être cohérent et non nationaliste » ; « Les Parisiens, arrêtez de soutenir Dembele pour le Ballon d’Or, vous êtes en train de diviser les votes, à cause de vous c’est Lamine Yamal qui le prendra » ; « Bizarrement le PSG a commencé à gagner des matchs en ldc quand Dembouz s’est réveillé je comprends pas Hakimi ne pouvait pas gagner tout seul ? » ; « Meilleur de Ligue 1 : Dembélé Meilleur Joueur Ligue des Champions: Dembélé Meilleur buteur Ligue 1 : Dembelé Meilleur Contribution G/A LdC: Dembélé. Oui bien sûr t'as raison oui, faudrait surtout pas voter pour le meilleur joueur de l'équipe » ; « C’est uniquement à cause de vous que les votes sont divisés tout le monde a choisi Dembélé dès la fin du match, même le club a choisi Dembélé » ou encore « Dembélé n'a aucune chance face à Lamine Yamal. Ce n'est pas le cas de Hakimi qui est un vrai prétendant au ballon d'Or ».

Attention pour le PSG à ne pas voir trop de voix être reparties entre ses différents joueurs favoris, ce qui pourrait au final faire perdre le Ballon d'Or à un élément du club.