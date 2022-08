Une offre folle ou rien, Monaco prévient le PSG

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG se cherche un défenseur, et le temps commence à manquer. De quoi provoquer une offre capable de faire craquer l'AS Monaco, qui ne veut pas lui vendre Axel Disasi ?

Le Paris Saint-Germain n’est pas encore adepte d’un marché des transferts franco-français, mais il a néanmoins acheté un joueur de Ligue 1 cet été en la personne d’Hugo Ekitike. Une touche finale « made in France » est possible encore dans cette dernière semaine du mercato, alors que le PSG ne parvient pas à boucler ses dernières opérations. En effet, Luis Campos a toujours Axel Disasi dans son viseur. Le défenseur central de 24 ans est robuste et peut s’intégrer facilement dans une défense à trois centraux. Il a aussi comme avantage d’être beaucoup moins cher que les 90 millions d’euros demandés par l’Inter Milan pour Milan Skriniar.

Des offres refusées... jusqu'au bout ?

Mais encore une fois, le PSG se casse les dents. En effet, Foot Mercato confirme cette information de L’Equipe sur l’intérêt parisien pour Disasi, qui avait été recruté pour 13,5 ME en provenance de Reims en 2020. Mais selon le site spécialisé, le club de la Principauté ne compte faire aucun cadeau et a mis les barbelés sur son joueur. Une vente en cette fin du mois d’août est impensable pour les dirigeants monégasques, qui n’accepteront aucune offre. Et si cela peut rassurer les suiveurs du PSG, cela n’est pas dirigé contre le club de la capitale exclusivement, puisque ce même discours a été délivré à l’Atlético de Madrid et à Tottenham, qui suivaient le Franco-Congolais. Il faut dire qu’avec un contrat jusqu’en juin 2025 et une valeur désormais proche de 20 millions d’euros, Axel Disasi continue sa progression à Monaco, et il pourrait s’installer dans la durée avec l’ASM. A moins d’une offre folle dans les derniers jours du marché des transferts, surtout si le PSG était à court de solution pour trouver son dernier défenseur central demandé par Christophe Galtier.