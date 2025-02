Une liste en or avec cinq noms, le PSG prépare un mercato XXL

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG ne s'interdit en rien de frapper très fort cet été, avec la cellule de recrutement qui travaille sur plusieurs très belles pistes.

Ultra dominateur en France, le PSG a décidé de ne plus faire d’une victoire en Ligue des Champions sa grande priorité pour mieux construire sur le long terme une équipe capable de régner sur l’Europe à coup de travail, et non de stars. L’idée est bien sûr de trouver l’équilibre parfait entre les jeunes que Luis Enrique est capable de faire progresser, les pépites à trouver et à faire grandir, et les joueurs confirmés capables d’apporter la touche finale à l’équipe parisienne. Une stratégie parfaitement symbolisée par les derniers mercatos, avec Désiré Doué, Bradley Barcola, mais aussi Joao Neves et même Khvicha Kvaratskhelia. Le Qatar a démontré qu’il n’était pas fermé aux gros investissements s’il était persuadé que ce n’était pas un caprice et bien des opérations capables de faire grandir le PSG dans le bon sens.

Le PSG n'a pas froid aux yeux

C’est pourquoi Fabrizio Romano a confirmé récemment que Paris avait tenté sa chance pour faire venir Lamine Yamal et Victor Osimhen l’été dernier, sans parvenir à atteindre son but. Et l’été prochain, de nouvelles tentatives d’exception vont avoir lieu, confirment plusieurs médias espagnols et anglais. Pour des joueurs souvent situés au-delà des 100 millions d’euros en valeur marchande, même s’ils ne pourront pas tous signer à Paris bien évidemment. Néanmoins, Luis Campos, qui n’est pas certain de rester en poste mais prépare néanmoins s l’été prochain avec Luis Enrique, a concocté une liste très ambitieuse avec cinq noms. Et pas n’importe lesquels.

En effet, on y retrouve deux joueurs courtisés de longue date. Le défenseur central français de Liverpool Ibrahima Konaté et le milieu allemand du Bayer Leverkusen Florian Wirtz. Se trouve également la confirmation d’un intérêt récent pour Cole Palmer, si Chelsea venait encore une fois à manquer la Ligue des Champions la saison prochaine. En attaque, deux noms de gala avec Vinicius Junior, qui se pose des questions sur son avenir au Real Madrid et n’a toujours pas prolongé, ainsi que Victor Osimhen, toujours dans le viseur du PSG, prêt à rouvrir des négociations avec Naples. De quoi promettre des négociations compliquées pour de telles recrues, mais aussi démontrer que le nouveau projet parisien a de quoi attirer des joueurs parmi les plus désirés d’Europe.