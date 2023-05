Une finale Mourinho-Ferreira pour entraîner le PSG

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

A quelques jours de la fin de la saison de Ligue 1, le Paris Saint-Germain cherche son futur entraîneur. Si l'on ne connaît pas le nom du successeur de Christophe Galtier, cela se resserre sérieusement puisque José Mourinho et Abel Ferreira sont ciblés par Luis Campos.

La finale de l’Europa League oppose l’AS Rome à Séville ce mercredi (21h sur C+ Foot et W9). Et les supporters du PSG seront probablement nombreux à avoir un regard attentif sur ce match. Depuis quelques semaines, José Mourinho, l’entraîneur de la Roma, fait figure de favori pour remplacer Christophe Galtier sur le banc parisien. Même si d’autres noms ont été cités du côté du Parc des Princes (Zinedine Zidane, Luis Enrique, Thiago Motta..), le Special One fait la course en tête, du moins dans l’esprit de Luis Campos. Et c’est là que le souci existe. Confirmant que Mourinho était la tête de liste numéro 1 du conseiller sportif de Nasser Al-Khelaifi, Daniel Riolo annonce que Campos n’a pas du tout l’intention d’aller chercher un entraîneur avec qui il s’embrouillera à la première occasion. Et si finalement le coach portugais ne vient pas, c’est un autre compatriote qui débarquera au Paris Saint-Germain en la personne d’Abel Ferreira. Et le journaliste de s’expliquer sur ces choix qui se justifient par les méthodes de Camps.

Luis Campos veut un coach à sa main

Au micro de l’After, Daniel Riolo a confié les raisons de cette liste subitement réduite des possibles entraîneurs du PSG. « Luis Campos est un technicien refoulé. Comment voulez-vous qu’il prenne un Thiago Motta, un Luis Enrique ou un Xavi Alonso qui sont des entraîneurs autonomes ? Ce sont des gars qui ne veulent pas que le directeur sportif mette le nez dans les affaires du terrain ou lui dise : « J’ai recruté untel » sans même l’avoir prévenu. Ou même lui conseille de jouer comme ça ou comme ça. Ces entraineurs-là veulent être le patron du sportif. Sur la liste, il ne reste donc plus grand monde », explique, dans un premier temps, le journaliste spécialisé, qui a généralement de bonnes sources au Paris Saint-Germain. Et cela même si l’an dernier, il s’était avancé un peu trop vite concernant la venue probable de Zinedine Zidane. Et Riolo de poursuivre.

« José Mourinho, honnêtement, ce qui se passera lors de la finale de l’Europa League va beaucoup compter. Si la Roma gagne, l’image de Mourinho va encore être upgradée. Le lien entre Luis Campos et José Mourinho va au-delà de tout, ils se connaissent depuis très longtemps. Campos était ami avec le papa de Mourinho. Ils ont quasiment un lien de famille. Campos ne marchera pas sur ses plates-bandes, ils ne vont pas s’embrouiller avec ces histoires. José Mourinho c’est la piste prioritaire de Luis Campos. Et derrière, qui il va rester ? Abel Ferreira, le fameux entraîneur de Palmeiras, des gens qui sont tellement intéressés par le poste qu’ils vont s’accommoder d’une situation que ne doit pas connaître un vrai technicien en temps normal. Il ne faut jamais oublier que Luis Campos est un entraîneur qui ne dit pas son nom », fait remarquer Daniel Riolo, qui pense que Luis Campos est l’élément décisif du choix parisien.