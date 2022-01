Une dinguerie de Tuchel de retour au PSG ?

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Avant son départ du PSG pour Chelsea, Thomas Tuchel avait choqué les supporters parisiens en repositionnant Marquinhos au milieu de terrain.

A de très nombreuses reprises et notamment dans certains matchs de Ligue des Champions, Thomas Tuchel avait surpris tout le monde au Paris Saint-Germain en plaçant Marquinhos au milieu de terrain. A l’époque, celui qui est désormais entraîneur de Chelsea pouvait compter sur Thiago Silva et Presnel Kimpembe en défense centrale, ce qui lui avait donné l’idée de monter Marquinhos d’un cran. Même si l’idée avait choqué, le Brésilien avait réalisé quelques grosses prestations à ce poste de milieu de terrain, notamment lors du Final 4 de la Ligue des Champions. Et si Mauricio Pochettino retentait l’expérience contre le Real Madrid, avec le retour en forme de Sergio Ramos ? L’idée est audacieuse et assez inattendue et pourtant, Eric Carrière plaide pour celle-ci comme il l’a indiqué sur l’antenne de Canal +.

Marquinhos au milieu, Sergio Ramos avec Kimpembe ?

3️⃣ puntos en un buen partido del equipo en casa.

Muy contento con mi primer gol…🍳

3️⃣ points in a good match from the team at home.

Very happy with my first goal...🍳

3️⃣ points grâce un bon match à domicile de l'équipe.

Très content après mon premier but... 🍳 #AllezParis pic.twitter.com/lLeKXwEH8u — Sergio Ramos (@SergioRamos) January 23, 2022

« Depuis quelques semaines, je trouve que ça serait intéressant d’avoir Marquinhos qui vient au milieu et qui peut rebasculer derrière, ce qu’il fait très très bien » a analysé le consultant de la chaine cryptée avant de poursuivre. « Pochettino n’a jamais essayé Marquinhos au milieu ? Oui, mais il n’avait pas Sergio Ramos. Sergio Ramos, Kimpembe, Marquinhos, ça peut permettre à l’équipe de jouer relativement haut et de faire basculer Marquinhos au milieu. Pensez-vous que Pochettino oserait ? Pourquoi il ne l’oserait pas. Marquinhos a déjà joué au milieu lorsqu’il y a eu les phases finales (de Ligue des champions) et Paris a été très performant. Ce que je trouve intéressant avec Marquinhos au milieu, c’est que c’est un joueur qui ne recule pas. Avec lui et Verratti qui sont des joueurs qui avancent et si vous rajoutez Gueye, là vous avez quand même un milieu… Si je suis en face, je ne vais pas trop m’amuser quand même » estime Eric Carrière, convaincu que le repositionnement de Marquinhos au milieu de terrain peut être la clé qui peut permettre au PSG de l’emporter face au Real Madrid. Un avis que divisera sans doute au sein des supporters parisiens…