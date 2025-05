Une célèbre animatrice se pliera en quatre pour le PSG

Dans : PSG.

PSG-Inter Milan est un évènement pour M6 qui diffusera sa première finale de Ligue des champions. L'émission d'avant-match sera animée par Ophélie Meunier, novice dans le sport mais grande fan du club parisien.

Quel que soit le résultat du Paris Saint-Germain samedi soir, M6 fera sans doute la fête dimanche matin. Celle qu'on surnommait autrefois La petite chaîne qui monte va assurément écraser la course à l'audience en diffusant la finale de Ligue des champions. Ils seront normalement plus de 10 millions de téléspectateurs à suivre l'affrontement PSG-Inter commenté par le duo Xavier Domergue-Antoine Kombouaré. M6 prendra l'antenne 1h30 avant le coup d'envoi avec une émission portée par des visages connus des amateurs de football Smail Bouabdellah, Luis Fernandez, Youri Djorkaeff et Rai. Ce sera moins le cas d'Ophélie Meunier, co-animatrice samedi soir.

Ophélie Meunier en mission samedi

Figure de la chaîne, la présentatrice de 37 ans ne couvre pas le sport habituellement. Elle incarne des rendez-vous grand public comme l'émission Zone Interdite. Néanmoins, elle se sent prête pour PSG-Inter Milan. Un rendez-vous crucial pour M6 mais aussi pour elle, grande supportrice du club parisien et habituée des travées du Parc des Princes.

« C'est magnifique cet alignement des planètes. La première année où M6 diffuse la finale de la Ligue des champions, un club français est en finale ! La chaîne a mis le paquet. C'est la première fois que je fais cet exercice mais je me sens dans mon univers. Je prends la mission très à cœur », a indiqué au micro de France Info une Ophélie Meunier qui assure avoir longuement préparé cet évènement. Si elle dit vrai, M6 pourrait piquer des téléspectateurs à Canal+ et ainsi espérer battre son record historique d'audience, lequel date de 2016 avec la finale de l'Euro France-Portugal qui avait réuni 20,8 millions de personnes.