Unai Emery, trop fort pour entrainer le PSG ?

Le Villarreal brille en Ligue des Champions, et peut sortir le Bayern Munich ce mardi. Les hommages à Unai Emery remettent son échec au PSG en question.

C’est la Ligue des Champions cette semaine, et les clubs français regardent la suite de l’épreuve depuis la télévision. Une situation difficile à digérer pour le PSG, qui est sorti beaucoup plus tôt de la compétition que prévu, et ce malgré un recrutement XXL l’été dernier. Mauricio Pochettino risque de ne pas survivre à cette saison décevante, même si le 10e titre de champion de France de l’histoire du club devrait la ponctuer. L’entraineur argentin va succéder à Thomas Tuchel, Unai Emery, Laurent Blanc et Carlo Ancelotti, comme les entraineurs qui n’ont pas su emmener le PSG au sommet. Des techniciens qui brillent quasiment tous actuellement, et notamment Unai Emery dont l’équipe mène face au Bayern Munich après la manche aller. A l’approche du retour qui pourrait voir Villarreal créer une incroyable sensation, l’entraineur espagnol fait l’unanimité. Chez ses joueurs, comme le Français Etienne Capoue, l’hommage est copieux et on se demande même si Emery n’était pas trop fort pour le PSG.

Emery, un coach trop intelligent

Une drôle d’explication pour celui qui restera le coach du PSG lors de la remontada. « C'est un entraîneur incroyable, une encyclopédie du football. Tactiquement, il a toujours un coup d'avance. Il prévoit tout ce qui va se passer en match. A l'entraînement, on travaille des tactiques et je me dis : 'Si ça, ça marche ce week-end, c'est fort.' Et c'est ce qui se passe ! Le coach est trop intelligent. C'est dommage qu'il n'ait pas réussi dans les grands clubs où il est passé. Si tous les joueurs étaient aussi investis que lui, il serait bien plus reconnu. C'est clairement l'entraîneur qui m'a le plus apporté. J'ai sauté des classes avec lui. Avec Unai, j'ai appris le football à 33 ans ! C'est un meneur d'hommes qui te transmet sa passion, son énergie et a toujours les mots justes. Il fait tout pour que tu puisses briller et tu es obligé de te donner à fond pour lui », a souligné l’une des révélations de Villarreal, qui ne comprend pas vraiment comment Unai Emery a pu se planter avec le PSG puis Arsenal. Cela fait en tout cas le bonheur de Villarreal.