Un tissu de mensonges, le PSG contredit Donnarumma

Un peu à la surprise générale, le PSG a décidé de se séparer cet été de Gianluigi Donnarumma. Le clan de l'Italien est très remonté contre le club de la capitale, même si ce dernier partage aussi ce sentiment.

Le PSG possède désormais Lucas Chevalier en tant que numéro 1 au poste de gardien de but. L'ancien du LOSC aura la lourde mission de remplacer Gianluigi Donnarumma. L'ancien de l'AC Milan ne poursuivra pas l'aventure avec les champions d'Europe. Alors qu'il est en fin de contrat avec le PSG en juin 2026, l'Italien n'a jamais réussi à trouver un terrain d'entente avec les pensionnaires du Parc des Princes pour prolonger. Pourtant, pour le clan Donnarumma, représenté par Enzo Raiola, un accord avait bien été trouvé avant que le PSG ne fasse marche arrière pendant le Mondial des clubs. Une sortie que dément le club de la capitale.

Le PSG répond à Donnarumma

Ces dernières heures, Le Parisien indique en effet que, selon le Paris SG, Donnarumma n'a jamais « cessé d’exiger un contrat en or, repoussant les nouvelles conditions salariales en vigueur ». Une version des faits totalement erronée donc aux yeux des dirigeants franciliens. Le média français a même joint un connaisseur du dossier, qui précise de son côté : « Donnarumma s’est vu proposer un nouveau contrat, faisant de lui, à nouveau, l’un des gardiens de but les mieux payés au monde, mais il en voulait plus. Luis Enrique a donc dit : D’accord, passons à autre chose ». Une version qui indique donc que Luis Enrique était sur le principe d'accord pour continuer avec Donnarumma. Mais les valeurs de l'Espagnol sont les mêmes pour tout le monde : il veut des joueurs 100% investis sur le football. Pour l'ancien du Barça, personne n'est indispensable, peu importe le statut. La situation autour de l'Italien n'avait que trop duré à ses yeux. A Lucas Chevalier de désormais reprendre le flambeau.