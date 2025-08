Un renfort gigantesque au milieu, le PSG supplie ce joueur

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Enfin du nouveau dans le dossier Maghnès Akliouche toujours suivi de près par le PSG. Mais Paris ne mettra 70 ME pour le faire venir que si Lee trouve un nouveau club.

Le PSG l’a démontré en étant parfaitement immobile pendant le mois de juillet, si ce n’est pour faire venir un gardien remplaçant, le temps du mercato précipité où toutes les stars sont ciblées pour faire des gros coups marketing est révolu. Désormais, les choses sont faites en prenant le temps, en étant sûr de ses coups, et en mettant l’argent s’il le faut sur des joueurs prometteurs, et souvent français ou issus du championnat de Ligue 1. Un profil qui correspond parfaitement à Maghnès Akliouche, qui a explosé avec l’AS Monaco cette saison et s’est même déjà fait un nom en Ligue des Champions.

Le milieu offensif rêve ouvertement de rejoindre le Paris SG cet été, mais il commence à trouver le temps long et quelques fuites en ce sens transparaissent dans la presse spécialisée. L’AS Monaco n’a rien contre le vendre, si un club met le bon prix, à savoir 70 millions d’euros. De son côté, Paris a préparé le terrain avec le joueur, lui assurant de son intérêt et d’un mouvement qui serait enclenché cet été pour le faire venir. Sports Zone donne des précisions dans ce dossier qui dépend grandement des places libérées dans le vestiaire parisien. Alors que le PSG n’a pas le couteau sous la gorge pour vendre, il a néanmoins érigé en priorité le fait de se séparer de Marco Asencio, tout proche de se trouver un nouveau club avec des contacts pour rejoindre le Benfica Lisbonne, et surtout Kang-In Lee.

Akliouche dépendant de l'avenir de Lee

Le Sud-Coréen était un joueur désiré par Luis Enrique, mais il n’a pas su s’imposer et même lui donner un véritable rôle a été compliqué. Son départ est fréquemment évoqué, sans jamais se concrétiser. Et pourtant, il serait capital car le PSG attend la vente de l’ancien joueur de Majorque pour enclencher la vitesse supérieure pour Akliouche. L’international espoirs français a été rassuré en ce sens, il reste une priorité de la part du club de la capitale, qui devra donc mettre les 70 millions d’euros pour le faire venir, mais tout est suspendu à un point de chute à trouver pour Lee. C’est le jeu du mercato, mais cela risque d’en étonner plus d’un si Akliouche ne signe vraiment pas au PSG cet été, parce que le Sud-Coréen n’a pas trouvé de porte de sortie qui l’intéresse pendant le mercato.