Un PSG au Stade de France, Denisot ne dit pas non

Le PSG vit une fin de saison assez mouvementée en Ligue 1. Si le titre semble assuré, les actualités autour du club de la capitale ne manquent pas.

A Paris, la victoire face au RC Lens samedi soir a fait du bien, beaucoup de bien. Le 11e titre de l'histoire du club est en très bonne voie et ce succès contre les Sang et Or apportera un peu de sérénité au groupe de Christophe Galtier. Un Christophe Galtier marqué psychologiquement par la récente affaire qui le concerne avec Julien Fournier. Outre cette histoire peu reluisante, les rumeurs d'un départ du Parc des Princes pour le PSG dans les prochaines années font parler. Le club de la capitale s'apprêterait à transmettre un dossier pour tenter de racheter le stade de France, dont l'Etat cherche à se séparer. De quoi faire pester pas mal de fans et observateurs du club champion de France. Malgré tout, Michel Denisot s'y ferait si tel était le choix du Qatar.

Le Parc ou pas, ça ne change pas grand-chose ?

Sur l'antenne d'Europe 1, l'ancien président du PSG (1991-98) a en effet indiqué sur le sujet : « Je n'ai pas d'avis tranché là-dessus. Mais c'est vrai qu'au Parc, je ressens quelque chose de particulier. Il y a beaucoup de choses qui reviennent en mémoire parce qu'on a vécu de grands moments. Les choses reviennent en tête, les sensations, le plaisir de se retrouver là. Mais la page peut se tourner, ça ne me choquerait pas beaucoup. A la télévision, cela n'a pas d'importance. A la Coupe du monde au Qatar, on ne savait pas où ça se trouvait. C'est comme les circuits de Formule 1 », a notamment indiqué Michel Denisot, qui n'aurait pas trop de mal à imaginer le PSG jouer hors du Parc des Princes ses rencontres à domicile.

Toujours est-il que ce dossier est encore loin d'être fait, car la Mairie de Paris attend un signe du PSG pour reprendre les négociations. Mais elles ne porteront pas sur la vente du stade, que la Mairie ne veut pas, mais bien plutôt sur un projet d'agrandissement. En tout cas, un déménagement au Stade de France rebute la majorité des supporters parisiens, mais pas Michel Denisot, président historique du club de la capitale et pour qui un changement de lieu n'est pas si impensable que cela.