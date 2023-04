Un peu de panache Zidane, il l'attend à Paris

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

La succession de Christophe Galtier se prépare au PSG, où plusieurs noms de successeurs potentiels ont filtré ces derniers jours. Celui de Zinedine Zidane fait rêver, à juste titre.

José Mourinho, Thiago Motta… Les premières rumeurs commencent à fleurir au Paris Saint-Germain pour la succession de Christophe Galtier. Il faut dire que le départ du natif de Marseille à la fin de la saison ne fait plus beaucoup de doutes, après une campagne catastrophique en Ligue des Champions, un parcours assez laborieux en championnat et une polémique sur fond d’accusations de racisme à Nice pour couronner le tout. Il est temps pour le PSG de se projeter sur la saison suivante, raison pour laquelle Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi réfléchissent déjà au prochain entraîneur.

Le rêve absolu de l’Émir du Qatar en personne n’est autre que Zinedine Zidane, libre depuis bientôt deux ans et son départ du Real Madrid. A ce stade, le champion du monde 1998 accorde sa préférence à la Juventus Turin, également susceptible de changer d’entraîneur. Mais selon Raymond Domenech, qui connait bien Zidane pour avoir été son sélectionneur lors de la Coupe du monde 2006, l’ex-entraîneur du Real Madrid, vainqueur de trois Ligues des Champions, aurait davantage l’occasion d’écrire la légende en signant et potentiellement en réussissant dans un club comme le PSG. Il s’explique.

Domenech conseille à Zidane de venir au PSG

« Le PSG, ce serait plus ambitieux que la Juventus car il y a plus de choses à faire. À la Juve, il arrive et sait comment ça marche, il sait qu'il n'aurait pas de soucis. Il finira parmi les trois premiers d'Italie et jouera la Coupe d'Europe. Mais à Paris, il y a tout à faire. Reprendre la main, construire quelque chose et surtout réussir. Tous ceux qui sont passés par ce club ont échoué, donc réussir au PSG, c'est un projet ambitieux » estime le consultant de la Chaîne L’Equipe, qui adorerait voir Zinedine Zidane relever le challenge parisien, lequel est compliqué sur bien des aspects mais qui donnerait énormément de mérite à « Zizou ». Reste maintenant à voir si le technicien français partage cet avis, lui qui semble bien décidé à revenir dans l’un de ses anciens clubs, à la Juventus Turin.