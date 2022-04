Un mental trop fragile, le Psy Saint-Germain recrute !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Barcelone, Manchester, Madrid, le PSG traîne comme un boulet ses éliminations en Ligue des champions au point même que le club de la capitale est considéré comme un nain sur le plan mental en Europe.

Les dirigeants du Paris Saint-Germain ont multiplié les recrutements de luxe depuis des années avec un seul objectif, gagner la Ligue des champions. En 2020, à l’occasion du Final 8, le PSG n’a pas été loin de décrocher la coupe aux grandes oreilles, mais en finale le club de la capitale a trébuché face au Bayern Munich, pourtant prenable cette année-là. Et dès le coup de sifflet final, on a vu des joueurs parisiens touchés, et notamment Neymar, en larmes sur le bord du terrain. Ce n’est pas la première fois que l’on voit des footballeurs du PSG qui pleurent après un rendez-vous européen, les éliminations face au Barça, lors de la fameuse remontada, ou contre Manchester United avec le penalty à l’ultime seconde, et plus récemment avec le triplé de Karim Benzema ayant souligné les failles mentales de Paris. Un joueur comme Marquinhos, qui semblait être au-dessus de cela, montre lui aussi des signes de faiblesse et du côté de Doha on semble, enfin, vouloir s’attaquer à cet aspect des choses.

Le PSG en larmes, il faut vite régler cela

⚽️ #Neymar en larmes en une de @lequipe après la défaite du PSG face au Bayern de Munich pic.twitter.com/6DT6BcFG6r — B3infos (@B3infos) August 23, 2020

L’Equipe affirme ce samedi que ces derniers jours, plusieurs réunions ont eu lieu dans les bureaux de la direction parisienne, et que la question de la venue d’un spécialiste de la préparation mentale a été sérieusement envisagée, le Paris Saint-Germain n’ayant aucun membre du staff capable de gérer cet aspect des choses. Le seul préparateur mental présent au Camp des loges étant en charges des….U19 féminines. Arnaud Hermant annonce donc qu’une réflexion est en cours sur la venue d’un renfort dans ce secteur, conscient que dans le football moderne cela ne relevait pas du détail. Ancien entraîneur, il a notamment travaillé au PSG avec Arthur Jorge, Denis Troch est désormais spécialiste du coaching mental et il estime que les dirigeants parisiens ont entièrement raison de se pencher sur ce recrutement. « L’objectif de l’action mentale est de chasser les interférences négatives qui empêchent l’équipe d’avoir les résultats qu’elle mérite, c’est d’autant plus intéressant quand il y a une récurrence des contre-performances », explique Denis Troch, qui valide la venue d'un préparateur charger de cet aspect psychologique.